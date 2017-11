CENTRE TERMAL BENASSAL (DEIXADESA DE LA DIPUTACIÓ)

Ja fa molts anys, la Diputació de Castelló va dur endavant la construcció del Centre Termal de Benassal. Una infraestructura que suposava la dinamització turística de la localitat. El projecte era important i necessari per a una localitat que està lligada al turisme d'interior i amb aigües de prestigi miner-medicinals. Fins ací, tot positiu i correcte.

Però entrem en una d'eixes etapes turbulentes de la Diputació de Castelló en mans del Partit Popular. El contracte, que comportava la inversió de 6.000.000?, es va atorgar a una empresa de gestió de balnearis per un període de 25 anys. Amb l'aportació de 600.000 ? per part de la pròpia empresa per a la seua construcció en concepte de canon. I ací es on comença tot el periple d'irregularitats de la que este periòdic s'ha fet ressò en alguna ocasió. Per cert, contracte que va ser signat pel que era, en eixe moment, president de la Diputació en funcions Francisco Martínez (condemnat i processat en altres causes).

Així, la pròpia sindicatura de comptes, amb un informe sobre la contractació d'esta empresa per part de la Diputació, considera i deixa ben clar que dita contractació deuria de ser considerada nul·la de ple dret. Es a dir, la Diputació va adjudicar el contracte a l'única empresa de gestió que es va presentar, quan l'objecte principal era la construcció del Centre Termal per a la que s'invertia 5.400.000? de diners públics. Que el lletrat major de la sindicatura va dir textualment que el contracte no tenia raó d'ésser, ja és molt greu.

Desprès, i en el mateix informe, es relata i es fa menció a partides pressupostàries de l'obra amb increments substancials que, units a canvis d'obra en la realització del projecte, fan sospitar que no tot es va fer bé en la construcció d'este espai.

Però, va arribar la inauguració per part de l'actual president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, que en aquella ocasió va concloure que el nou centre termal seria el motor que dinamitzaria l´interior, obrint camí a un futur diferent. Moliner va dir que el Balneari de Benassal encetaria una altra il.lusió, després de 100 anys sent destí termal, i 10 anys després crearía futur, llocs de treball i esperança, destacant que la diputació estaria sempre pròxima a qui més ho necessita. Malauradament, tot ha estat una cortina de fum, ja que no s´han creat llocs de treball tal com es van prometre, ni hi ha cap tipus d´esperança, il·lusió i menys, futur. I tampoc es veu proximitat alguna per part de la Diputació, que sent informada de tota la problemàtica que es viu turísticament, està fent cas omís a l´ajuda demanada.

I és que, la contractació de personal, en alguns casos va parèixer més un càsting d'afinitat i de familiaritat de part de la corporació i alcalde de l'època, qui afirmava que l'empresa complia a la perfecció el plec de condicions amb una carta dirigida a la Diputació de Castelló (com no). Cosa que no era del tot certa. Per què? Perquè l'empresa concesionaria va començar a incomplir de forma fragant el plec. A destacar els incompliments dels programes ofertats inicialment, la no dinamització, la falta de coordinació amb els empresaris turístics de la localitat i, la més important, el incompliment del període d'obertura de la instal·lació (que de per sí deuria de ser considerada, al meu parer, com a motiu de la resolució contractual). L'empresa va ofertar el poder obrir durant sis mesos a l'any, ampliant fins a nou mesos, cosa que no ha fet mai – però este factor, si que va estar valorat per la taula de contractació-.

I clar, a partir d'ahí vaig poder coneixer la realitat d'este centre amb una reunió amb els empresaris turístics de Benassal (amb el Gremi d'hostelers). Ells me van traslladar la falta d'informació que revien per part de la Diputació de Castelló, a la que havien demanat dades del contracte, interpel·lant al propi president, en diverses ocasions. El silenci va ser la resposta. Me van explicar el nefast funcionament de la instal·lació, que apenes incidia en la economia de la localitat. Alguns d'ells havien arribat a fer inversions importants per rebre turistes en períodes de temps més allunyats de l'epoca estival, i així poder apofitar la dinamització que havia de portar el centre termal. Cosa que no ha passat, ja que l'empresa només obre els tres mesos d'estiu.

El passat mes de gener en el Plenari de la Diputació vaig fer una pregunta oral al resident, preguntant per la situació d'este espai. La contestació va ser que s'estava redactant un informe jurídic, el qual vaig demanar. He preguntat en 5 plenaris més com estava la redacció d'este informe, i al mateix temps vinc fent preguntes per escrit que no s'han contestat mai. Sí és cert que he pogut tindre acces a l'expedient, i per eixe motiu he formulat preguntes que, com dic, mai han sigut contestades.

Per este motiu me pregunto què passa en el Centre Termal de Benassal per a que la tant pregonada transparència de la Diputació es quede totalment opaca. Preguntes sense contestar, informes sense fer i el que es pitjor, un Balneari en Benassal amb una inversió pública que ningú de la Diputació ha control·lat i que els propis empresaris turístics de Benassal diuen que té una explotació i gestió lamentable, la qual no ha ajudat a dinamitzar la situació turística ni al poble de Benassal.

Si el contracte va ser nul de ple dret, si la gestió és nefasta, si no es compleix el plec de condicions, si s'han invertit milions d'euros públics i ningú de la Diputació controla el contracte. A que espera la Diputació a reaccionar? Hi ha algo que amagar? Esperem la transparència i la valentia de fer el millor per Benassal i pels diners de tots.