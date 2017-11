Los 'olvidados' Albert Pedra e Iván Sales recuperan la ilusión

La llegada del nuevo entrenador les ha cambiado la cara a muchos futbolistas del primer equipo del Castellón, pero en especial a dos jugadores jóvenes como es el caso de Albert Pedra e Iván Sales. Ambos parecían estar marcados con una cruz por el anterior inquilino del banquillo albinegro, Frank Castelló. Pero con la llegada de Sergi Escobar su rol también cambiará. De momento, empiezan de cero como el resto de futbolistas.

«Había desaparecido de las convocatorias. Es un tema que no quiero hablar, pero ahí están los números», aseguró Iván Sales. No jugó ni un solo minuto en los cinco últimos partidos. «En lo personal estoy feliz por recuperar la ilusión de volver a jugar. Ahora todos empezamos de cero y nos motiva a los que no jugábamos como a los que lo estaban haciendo», dijo el mediapunta castellonense.

Mejor cara presenta el extremo zurdo vinarocense Albert Pedra, que solo ha jugado 56 minutos en dos partidos: 53 de ellos en la debacle contra el Almazora en Castalia (0-1) y 3 frente al Rayo Ibense. Sobre el cambio de entrenador dijo que «estoy contento que se apueste por un técnico de la casa. Gente como él o Fernando Campos llevan mucho tiempo y conocen la casa. La gente que llevamos aquí mucho tiempo creo que vivimos esto de una manera especial porque sabemos lo que cuesta llegar hasta arriba».