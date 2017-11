José Benlloch renuncia a la portavocía en la diputación tras rechazarse su recurso

La división interna en el seno de los socialistas, al descubierto a raíz del proceso de Primarias para renovar la dirección de la ejecutiva provincial del PSPV de Castelló, ha derivado en una crisis de mayor calado que inunda el ámbito institucional. José Benlloch, alcalde de Vila-real, anunciaba anoche que renunciaba a su cargo de portavoz en la Diputación de Castelló.

«El partido está dividido al 50%, es evidente y, además, muy peligroso para nuestros objetivos de futuros», había dicho durante la tarde mientras él y su equipo se concedían una tregua en espera de conocer los argumentos de la comision electoral con los que rechazaba su impugnación a los resultados de la mesa electoral de Bejís, y con ello tomar una decisión sobre la posibilidad de elevar un nuevo recurso al organismo federal superior que forzara una segunda vuelta en la que competirían sólo dos candidatos, presumiblemente con Pep Lluís Grau aliándose con Benlloch frente al aparato del partido que representa Blanch. Sin embargo, y aunque al cierre de esta edición el PSPV no había emitido ese comunicado oficial sobre la victoria de Ernest Blanch, el alcalde de Vila-real optó finalmente por renunciar a un nuevo contencioso y también a mantenerse como portavoz en la Diputación de Castelló.

En cuanto al grado de integración de la futura ejecutiva provincial, Benlloch había dejado claro desde primera hora que «lo que han dicho los militantes es que no es mi momento en el ámbito provincial. Otra cosa es que se pudiera plantear un acuerdo muy amplio, casi de concentración, dada la crisis que tiene sobre la mesa el partido. Una nueva ejecutiva en la que esté el cien por cien del partido y en el espacio que los militantes han dicho en estas Primarias» comentó. «Todo se puede explorar. Si el nuevo equipo responde a una parte del partido, no tengo ninguna necesidad de estar aquí [en la Diputación de Castelló] y, además, no debo estar», apostilló. Todo apunta a que finalmente tampoco estará en esa ejecutiva.

Benlloch estuvo ayer en el pleno de la diputación para la aprobación del presupuesto de la institución para 2018 y no hizo valer su puesto de portavoz del Grupo Socialista.

Al término de la sesión plenaria aclaró esa iniciativa y la desvinculó de la antesala de una posible renuncia al cargo de diputado: «Hace una semana que decidí por transparencia y ética en el proceso de Primarias no utilizar los recursos que puede dar una institución como esta para este proceso, y decidí que fuera Antonio Lorenzo, como portavoz adjunto, quien defendiera nuestra postura en el pleno de presupuestos», explicó.