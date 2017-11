COL·LABORACIÓ NECESSÀRIA

Quan jo vaig començar en això de la política, recorde que un dels debats recurrents era el del finançament dels ajuntaments. Sempre recordàvem que s'havia fet una descentralització cap a les autonomies, però no cap als ajuntaments. Sabíem que la culpa era del PP i del PSOE que eren els únics que havien governat Espanya (i encara) i en aquell moment representaven el 90% dels càrrecs electes (afortunadament ja no). Ara ja no se'n parla, ara estem molt pitjor. L'estat ha intervingut els ajuntaments en general, i molt especialment aquells dels qui no els hi cauen bé els governants. Madrid per exemple, mentre a Jaén els autoritze per escrit a passar-se la llei per l' Arco de San Lorenzo; que per això està allà. I des del Govern del Botànic què estem fent per ajudar als ajuntaments? Si, d'acord, hi ha un fons econòmic que arriba alliberat als ajuntaments més necessitats, però no és només transferir diners, el Botànic fa més coses.

Per exemple. Les competències en matèria d'educació, que contemplen la construcció de centres educatius, corresponen a la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació. L'any 2000 es va constituir CIEGSA, una societat de capital cent per cent públic, dedicada en exclusiva a construir nous centres educatius públics. Però si ara telefones a CIEGSA, ja no l'agafa ningú, i no perquè la telefonista passés d'allí a Directora General de la Conselleria, i d'allí a l'oposició des d'on brama més del que diuen brama la tonyina, no. No contesta ningú perquè ha tancat. Arruïnada. Saquejada. D'escoles se'n van fer poques, però de sobrecostos n'hi va haver molts. Més de mil milions asseguren les Conselleries d'Educació i Hisenda. Clar que «només» en van ser 309 segons una altra Font (de Mora). Bé, això i un deute amb l'entitat europea que finançava.

La Conselleria té un pla de construcció i remodelació de centres educatius elaborat i prioritzat; i té pressupost per a fer-ho, però el que no té són suficients tècnics per a posar-lo en marxa, per culpa de la fallida de CIEGSA. Per això ha proposat als ajuntaments invertir 700 milions a canvi de què siguen estos els encarregats de fer i executar els projectes amb el seu personal. Un pla, val a dir-ho, d'adscripció voluntària. Algú dirà que els ajuntaments, per culpa de la taxa de reposició de Montoro (darrere de cada problema sempre hi ha un Montoro), van molt justos de personal. I és ací on entra el Servef, que ha subvencionat quasi sis mil llocs de treball als ajuntaments, per suplir eixe problema. De totes les professions, titulacions i oficis. Quasi 4.000 per a joves, prop 2.000 per a majors de 30 anys. Més. La Conselleria de Polítiques Inclusives ha transferit als ajuntaments diners i personal per a poder desembussar el caos que vam heretar en dependència. I podríem posar més exemples de col·laboració entre institucions, que per cert, és un precepte al qual obliga la Constitució.

És a dir, que el que està fent este Govern amb la col·laboració dels governs municipals que volen, és resoldre imaginativament alguns dels grans problemes que ens va deixar la corrupció i la pèssima gestió popular. I és per això, que el PP ens té tanta ràbia, perquè queden constantment en evidència.