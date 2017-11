El PSPV resalta las mejoras del Provincial frente a la parálisis del PP

El secretario de Sanidad en funciones de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE en Castelló, Miguel Alcalde, ha manifestado que el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana ha sido fundamental para la provincia de Castelló en materia de Sanidad porque después de dos décadas de «parálisis y dejadez» en los dos últimos años «hemos experimentado cambios espectaculares». Es obvio que, en materia de Sanidad, «los plazos y las personas han cambiado y, además, para bien».

Sobre el Hospital General ha recordado que «se ha remodelado íntegramente el área pediátrica y se han reformado los servicios de medicina preventiva, endocrinología, otorrinolaringología y neurofisiología». Además, «se ha inaugurado una Unidad de Rehabilitación Infantil dedicada a los niños, que antes recibían un tratamiento en diversos centros de forma dispersa y ahora son atendidos en una unidad específica».

Por lo que respecta al Hospital Provincial, «la Generalitat no solo ha tapado el agujero de 30 millones de euros que dejó el PP, para que no quebrara y no hubiera que cerrarlo».

Además, ha invertido 10 millones de euros para mejorar el servicio de oncología. Un cambio en el modo de gestionar que ha permitido que, «en solo dos años, lo que durante casi una década fue un esqueleto de vigas en el Hospital Provincial de Castelló, con obras permanentemente paradas, se haya convertido en un moderno edificio para la prestación de asistencia oncológica».