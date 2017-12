Vila-real guanya a Moncada i es el primer lider de la Lliga d'Escala i Corda de tecnificació

Demà dissabte pel matí es disputen partides en el trinquet d'Alcàsser a partir de les 9.30 hores, amb la participació de les sis formacions La primera jornada de la XIV Lliga cadet de tecnificació d'escala i corda ens deixà les victòries dels equips de Vila-real, Petrer i València. En aquesta primera jornada els equips encara es troben en fase d'acoplament i demà es disputa la segona jornada on serà molt important observar l'evolució de les diferents formacions per a veure que equips poden lluitar per a arribar les finals. Així, en la jorna inaugural, Moncada, equip format per Raúl d'Ondara, Juan Carlos de Montserrat i Rubén de Silla, va perdre davant de Vila-real, que contava amb Miguel d'Algimia, Alex d'Onda i Diego d'Onda por 40-60. Per la seua part, Petrer amb Álex de Petrer, Francisco de Petrer i Salva de la Pobla de Vallbona, guanyà per 60-20 a Pedreguer, que contava amb Joan d'Orba i Vicent de Xàbia. Finalmente, València amb Quique de la Pobla de Vallbona, Dani de Museros i Lluís de Algimia, va vencer per 60 a 50 a Alcàsser, amb Vicent de Massamagrell i Óscar de la Pobla de Vallbona. Moncada-València, Pedreguer-Vila-real i Petrer-Alcàsser son el partits de la segona jornada.