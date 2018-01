El Csif critica que la formación de maestros en igualdad es «escasa» y de «poca calidad»

Escasa y de poca calidad. Así califica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) la formación que ofertan los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (Cefire) para maestros y profesores en materia de igualdad en Castelló. Según explica el delegado de CSIF Educación en la Comunitat Valenciana, Rafael Benavent, se debería ofertar más cursos de esta materia y de más calidad ya que, algunos de estos cursos son «deficientes». Benavent explica que, por ejemplo, en los cursos online las plataformas son «bastantes deficientes» y que «el profesorado se tiene que gastar dinero en el material».

El delegado sindical en materia de Educación apunta que esta situación también se da en otros ámbitos como en los cursos de nuevas tecnologías, valenciano, inglés y en cursos de especialidades. Cabe señalar que en el primer trimestre del año, el Cefire no oferta ningún curso presencial en materia de igualdad en Castelló y que los maestros y profesores castellonenses interesados en este tipo de formación tendrían que asistir a alguno de los cursos online que se ofertan en esta materia. En el caso de querer asistir a clases presenciales tendrían que desplazarse a otras localidades de Valencia o Alicante.

Benavent hace hincapié en la «falta de calidad» se da, sobre todo, en los cursos online donde la plataformas para trabajar a distancia «plantean importantes deficiencias» y, además, «no se facilita el material y lo tienen que adquirir los propios interesado, con el coste económico que ello conlleva».

Además, Benavent denuncia la sobrecarga que soportan los maestros y profesores, circunstancia que dificulta, aún más, la asistencia a estos cursos por la falta de disponibilidad horaria de los interesados. «Actualmente, los profesores soportan una sobrecarga por las horas lectivas, la burocracia y trabajos de mantenimiento que también se ven obligados a asumir. Esta sobrecarga dificulta también una formación efectiva ya que, de rebajarla, tendrían más disponibilidad para asistir a los cursos», apunta el representante sindical del Csif.

Benavent añade que esta «sobrecarga» de trabajo se arrastra desde el año 2012 cuando se aplicaron los recortes en materia de Educación, «situación que no se ha restablecido en la Comunitat Valenciana a diferencia de otras comunidades en las que se ha recuperado la situación de antes de los recortes».

Por todo ello, desde el Csif reclaman eliminar la sobrecarga de trabajo, tanto lectivo como burocrático, y aumentar así la disponibilidad de los profesores para que puedan tener una formación continua. «A veces se nos dice que no se ofertan más cursos porque no se apunta nadie pero si no se apuntan es porque ya no tiempo material para ir», apostilla el sindicalista. Por todo ello, Benavent reclama una solución al respecto ya que «no se trata de pedir por pedir». «La formación continua del profesorado es muy importante, tanto que se debería destinar las propias horas lectivas a ello», apostilla.