«La margen izquierda»

amb aquest títol presentaven el llibre els seus autors Joan Romero i Joaquín Azagra. Un llibre de capçalera per a la militància de esquerres i bibliografia bàsica per als socialistes. Però aquest llibre també es un reflex de com a voltes la experiència i el treball realitzat es queda a com el títol del llibre, al marge esquerre d'aquest partit.

Joan Romero fou, a part del Secretari General del PSPV, Secretari general Tècnic del Ministeri de Educació i Conseller de Educació i Ciència de la Generalitat. Joaquín Azagra exercí la figura de Governador Civil a Castelló i fou Conseller de Administracions Publiques de la Generalitat.

Per les raons que siga, be per la mediatització de la política o el excés de focus en els primers espases, el talent de molts companys i companyes queda com un a ressenya al marge de la pagina, la marge esquerra. Moltes voltes hem lligat la notorietat de la persona amb el càrrec que ostenta o puga ostentar i no per els fets i propostes que puga aportar sense cap contraprestació.

El concepte de famílies dins del PSPV pot estar be si ens referim a alineacions ideològiques o posicions comuns front a les preguntes que ens fa la societat, però per a res mes.

Aquells que renunciem a ser apadrinats, els que ens vinculem a projectes concrets i entenem el treball coral de aquesta organització per aconseguir objectius superiors (la lluita social) moltes voltes trobem la nostra senda en aquesta marge esquerra.

Per això encara que em sume a les felicitacions als companys Evaristo Martí, Samuel Falomir i Benjamin Escriche (per cert no hi ha dones cosa que deuríem fer mirar), vull remarcar el compromís de Joan Morales com a Secretari General de la Plana Alta. La seua militància al partit, de base i sense conflicte amb la direcció (fora qui fora). Amb la arrogància de la joventut fou membre de la executiva de Joves Socialistes defensant valors republicans contraposant idees i propostes al conformisme de algún sector socialista ja anquilosat en el passat. Després de un temps macerant la seva militància al marge esquerre, hui es presenta com a militant a un procés com son les primàries per a liderar una de les comarques mes importants a la província de Castelló, es presenta i surt escollit.

Hi ha futur, joventut i experiència mes enllà de la primera plana dels diaris. Hi ha molt de partit fora dels focus del escenari principal. Tal volta no estem front el naixement de nous lideratges personals (aquest ocupen les tapes dels llibres) sinó que per comprendre el nou relat del socialisme provincial es important llegir-lo sencer, sense deixar-se res. Fins i tot les ressenyes al marge esquerre, pot ser ahi trobem coses importants per comprendre la realitat del relat.