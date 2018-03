El xivertense Javi Lozano finaliza cuarto en los 100 Kilómetros de Murcia

El atleta de Alcalá de Xivert, Javi Lozano, finalizó en cuarta posición en los 100 Kilómetros de la Región de Murcia disputados en la localidad ribereña del Mar Menor de Los Alcázares.

La competición murciana condicionada por el fuerte viento que castigo sin piedad a los atletas, vio la victoria del atleta valenciano Juan Jiménez con un crono final de 7:51:50, a una velocidad por kilómetro de 4:43. Lozano finalizó con 8:22:07. En féminas la victoria fue para Alicia Antón que completó los 100.000 metros en 9:13:28.

Lozano se mostraba satisfecho con el resultado a pesar de quedarse fuera del podio final. "He llegado con mucho kilometraje y poco descanso y aun así me he mantenido sólido en cuanto a ritmo aunque me ha faltado algo de velocidad. Al perder vuelta con cabeza de carrera he desconectado de la lucha por la victoria, aunque a falta de veinte kilómetros me he desdoblado y me he puesto con las mismas vueltas, pero la distancia era muy grande, las fuerzas justas y el viento molestaba mucho para intentar recuperar más de cuatro kilómetros en tan poco tiempo", comentó.

"Los objetivos de la primera parte de la temporada están en el Europeo de Rumanía del mes de mayo y en el Campeonato de España de 100kms de junio, antes estaré en abril en el Festival de Ultrafondo de Ceutí, en donde todavía tengo dudas entre disputar las 24 horas o debutar en las 48 horas", aseguró.