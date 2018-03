Derbi entre el filial amarillo y el Borriol en El Palmar la próxima jornada

El filial amarillo jugará el próximo domingo, posiblemente a las 12 horas, en el campo del Borriol en lo que será una final para ambos equipos. Para el Villarreal C porque no puede fallar para no descolgarse de la cuarta plaza y apurar sus opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda B, y para los borriolenses porque luchan contrarreloj para intentar evitar un descenso que le está pisando los talones desde las primeras jornadas del campeonato liguero y otro tropiezo prácticamente les condenaría al descenso. En el partido de la primera vuelta la escuadra grogueta venció con claridad (5-1), con goles de Dani Villa, por partida doble, Ahn June, Nikola Vujnovic y Jack. Por los rojillos de la Plana Alta lo hizo Víctor Felip.

A nivel de precedentes, el del domingo será el séptimo en Tercera. Los anteriores duelos se saldaron con tres triunfos para el Borriol, un empate y dos triunfos villarrealenses. La pasada campaña se registró el único encuentro con empate (1-1), mientras que la temporada 2015-16 la victoria por la mínima fue para los borriolenses (2-1) con goles de Víctor Pino, Jaume Almela, y de Mario González para los visitantes. El último triunfo para el Villarreal C se remonta a la 2012-13 por un rotundo (0-4), con goles de Borja Iglesias, Iván Agudo y Nacho Pérez, dos.