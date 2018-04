Tercer detenido vinculado a los robos en el Alto Palancia y Alto Mijares

Tercer detenido vinculado a los robos en las comarcas del interior del Alto Palancia y Alto Mijares. Así lo ha avanzado el subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles, y el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Castelló, Miguel Fresneda, durante la Junta Comarcal de Seguridad que se ha celebrado en la localidad Argelita, y a la que estaban citados los 16 municipios de la comarca del Alto Mijares que dependen del puesto de la Guardia Civil de Montanejos, donde han estado acompañados por el alcalde del municipio anfitrión, Aitor Balfagón.

Fresneda ha destacado que ante los hechos denunciados, "se activó de manera inmediata un Plan de Prevención de la Delincuencia, con mayor presencia de agentes y la activación de todos los recursos de investigación de la Comandancia". Hoy, son "tres las personas detenidas y puestas a disposición judicial" por estos hechos, "que han sido llamativos porque han tenido lugar en inmuebles públicos como ayuntamientos o colegios, así como iglesias", ha declarado al término de la junta comarcal de Argelita el subdelegado del Gobierno en Castelló. De hecho, ya se han podido "recuperar alguno de los objetos religiosos sustraídos en alguna de dichas iglesias, caso de Torás". La línea de investigación "continúa abierta" para el esclarecimiento de los hechos acaecidos en una docena de municipios de ambos territorios, e incluso se investiga "su posible vinculación con otros hechos similares ocurridos en otras provincias limítrofes". De los anteriores detenidos se informó en la junta de seguridad celebrada el viernes pasado en Torás.

"Hay que denunciar absolutamente todo, para que se puedan poner las medidas adecuadas", ha insistido el máximo responsable de la Guardia Civil de la provincia de Castellón, quien ha destacado que "el esfuerzo policial que se realiza en las poblaciones en esta comarca es muchísimo, independientemente del tamaño de las poblaciones y los índices de delincuencia de estas poblaciones: en lo que llevamos de año, de los 16 municipios que están adscritos al puesto de Montanejos, en 8 no se ha registrado ni una sola infracción penal en el primer trimestre de este año 2018", ha subrayado el subdelegado David Barelles.

Asimismo, entre los datos objetivos de delincuencia que la Comandancia maneja en esta comarca sobresalen que, "en todo el año 2017, los índices se han reducido en un 21% con respecto al año 2016, y en lo que llevamos de año, hasta marzo, se ha reducido otro 21% con respecto a ese mismo periodo del año anterior".

Por este motivo, el subdelegado del Gobierno, David Barelles, ha apelado a "no generar alarma social, porque con los datos objetivos en la mano, se ha demostrado que hoy los municipios del Alto Mijares son más seguros que hace un año, y cuando se ha producido un problema, como el que ahora nos ocupa, se han adoptado las medidas policiales necesarias y suficientes para atajarlos de manera inmediata y contundente".

"Una vez más, se ha demostrado la eficacia y la eficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Castellón. Solo cabe felicitarnos por el esfuerzo que realizan día a día para garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio castellonense de su competencia", ha incidido Barelles, quien ha apelado a "no politizar un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana, porque los datos demuestran que dicha inseguridad no es tal". De ahí que haya hecho "un llamamiento" para que no se "retroalimente un debate social sobre una supuesta inseguridad, que es absolutamente subjetiva, que repercute negativamente en el conjunto de las poblaciones y en ámbitos económicos vitales para esta comarca como es el turismo".

David Barelles ha reiterado que "la seguridad es un asunto absolutamente capital para este subdelegado, y la prueba principales que se ha celebrado esta junta comarcal de manera inmediata, tan pronto ha surgido la demanda social, pero quiero recordar que desde hace seis años, este tipo de reuniones se vienen celebrando periódicamente, porque se han demostrado como el mejor instrumento para poner en contacto a alcaldes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y ha insistido en que, "con el trabajo de la Guardia Civil y la colaboración ciudadana, se obtienen grandes resultados, como ahora mismo ha quedado en evidencia".

Por último, tanto el subdelegado del Gobierno en Castelló como el coronel de la Guardia Civil han apelado a la colaboración ciudadana para reforzar la labor preventiva de los agentes, y han recordado que el teléfono 062 está a disposición de todos los ciudadanos, para que puedan trasladar los hechos o situaciones que puedan resultar sospechosos, "porque la transmisión rápida de este tipo de información puede evitar la comisión de delitos".