El PP insta a poner fin a los cortes de tráfico en Lagasca «porque sólo conllevan despilfarro»

El Grupo Municipal Popular preguntó ayer en las comisiones informativas del Ayuntamiento de Castelló al bipartito «cuándo va a poner fin a los cortes de tráfico en Lagasca y adyacentes los fines de semana, ya que se ha demostrado que la medida no resuelve el problema de ruido en la zona». Begoña Carrasco, portavoz popular, insta al «bipartito» a «acabar con esta medida, que lo único que produce es un derroche de 20.500 euros al mes en horas extra sin que se resuelva la problemática vecinal».

El PP viene denunciando desde hace meses esta medida adoptada por el bipartito y «desde la Asociación de Vecinos Gumbau aseguran que los cortes de tráfico durante los fines de semana en Lagasca y adyacentes producen el efecto contrario al deseado, ya fomenta que los jóvenes hagan botellón en medio de las calles, con los problemas que éste conlleva, no solo de ruido, sino de suciedad en los mismos portales de las viviendas»». La portavoz popular recuerda que «no solo lo denuncia el PP o los vecinos, es que el informe elaborado por la Jefatura de la Policía Local lo corrobora. Dice que los cortes de calle no son efectivos y suponen un elevado gasto de dinero, de más de 20.500 euros al mes, porque hay que pagar las horas extras de los agentes encargados del dispositivo impuesto por el bipartito». Por ello, «instamos al bipartito a que escuche a los vecinos y a la propia Jefatura de la Policía Local y que rectifique anulando esta medida que no surte efecto», señalan en un comunicado.