Sanidad afirma que paga las extras y defiende el aumento de la partida del gasto un 10 %

La Conselleria de Sanidad defendió ayer que «afirmaciones como que la Conselleria de Sanitat se niega a remunerar a los facultativos que realizan horas extra, son completamente falsas». De esta manera, la conselleria daba respuesta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la amenaza del personal sanitario de atención primaria de la provincia de Castelló de no atender a los pacientes si el Consell no paga los cupos. Según la conselleria, «durante el periodo 2014 a 2017 el gasto en la partida de atención continuada y acúmulos de tareas se ha incrementado en 3.710.513 euros en la provincia de Castelló, es decir, un 10,47%». Además, añaden que, en total, «la diferencia entre el 2017 y el 2014 tanto en sustituciones por incapacidad temporal como en el resto se sustituciones y pago por atención continuada ha sido de 7.224.049,42 euros, es decir, en 2017 se gastó un 14,55% más que en 2014 por estos conceptos en la provincia de Castelló». «La posibilidad que plantea CSIF de ofrecer horas extra a los médicos no solo está ya disponible, sino que se utiliza con relativa frecuencia y con absoluta normalidad», apostillaron.

Cabe recordar quela Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó el jueves una queja ante el Síndic de Greuges para denunciar el «incumplimiento sistemático» por parte de la Generalitat Valenciana de la normativa que regula la cobertura de bajas sanitarias. La Central Sindical, que ya hizo una reclamación formal ante la propia conselleria por «vulnerar» el decreto 14 de julio de 2016 que regula el exceso de actividad en las consultas, presenta ahora los contundentes resultados de una campaña de firmas llevada a cabo por el sindicato.