Sorpresa, indignación y rabia. Eso es lo que sintió José Vicente Adsuara cuando un diario digital publicó una fotografía suya privada. Cuatro años más trade, un tribunal reconoce que fue una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen.

Tras conocer la sentencia por la que la Audiencia Provincial reconoce una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y daños morales causados por la publicación de una fotografía en un diario digital, José Vicente Adsuara recuerda cómo han transcurrido estos cuatro años desde aquella publicación.

¿Qué recuerda del día en que se difundió por primera vez esa imagen en el diario digital?

Fue un día muy duro. Sentí sorpresa, indignación, rabia? Los representantes públicos, ante todo son personas y gozan del mismo derecho que el resto a la propia imagen, el honor y la intimidad, por mucho que les exijamos más. Está claro que en política, además de ser honrado hay que parecerlo. Por eso mismo, por mis principios y convicciones puse mi cargo a disposición del partido.

¿Cree que su publicación podía tener algún tipo de interés político? ¿Alguien tenía algún interés en hacerle daño?

Por supuesto. Insisto, los representantes públicos ante todo son personas y hay quien se aprovecha de su libertad fuera del ejercicio de sus funciones que, sin olvidarse de quién son y a quién representan, disfrutan de la libertad de su privacidad sin hacer daño a nadie. Y yo he sido una víctima de esto.

Durante 7 años trabajé lo mejor que supe por Nules. Soy joven, con las ideas claras y una gestión sin entredicho a mis espaldas. Era el blanco perfecto de la diana. En política, las envidias, pocas veces son sanas. Precisamente por eso me fui. Tenía que intentar minimizar el daño que intentaban hacer por minutos. Aún así consiguieron destrozar el PP en Nules y hacerme mucho daño, personalmente a mí y a mi familia.

Lo mío no fue un caso de corrupción, no. Lo mío fue una venganza política llevada al terreno personal y a mí en lo personal no me ganan. Ni me ganaron entonces, porque la decisión de dimitir fue mía, ni me han ganado ahora porque un tribunal me ha dado la razón.

Esa difusión, ¿cómo repercutió en su vida a nivel personal, y político?

Fueron momentos muy duros. Han sido años difíciles. Mi mujer y yo lo hemos pasado muy mal. Nuestros padres y familiares también se han visto afectados por los comentarios desafortunados de la gente. Hay personas muy osadas e impertinentes. Yo sólo pensaba en mis suegros? Siempre les estaré agradecido porque han sido el muro de contención perfecto y un apoyo incondicional. Hoy más que nunca, me siento afortunado de formar parte de mi familia, sus consejos han sido el principal pilar para seguir adelante durante estos cuatro años.

Políticamente renuncié a mi cargo institucional pero no orgánico. Nunca me he ido del partido, tampoco nadie me lo ha pedido.

¿Y los comentarios a través de las redes sociales cómo los pudo digerir?

Aquello fue tremendo. Se abrió la veda para el ataque personal de una forma verdaderamente despreciable. Llegaron a desearme la muerte gente que no me conocía de nada. Atacaron a mi familia, juzgaron el divorcio de mis padres, el negocio de mis abuelos, etc. Mi fe me ha enseñado a no guardar ningún rencor, pero olvidar todo aquello es muy difícil.

¿Qué supuso renunciar a su cargo como concejal del Ayuntamiento de Nules? y, ¿cómo valoraría el apoyo recibido por parte del Partido Popular?

Supuso un cambio de 180 grados en mi vida. Con la dimisión ya efectiva, habiendo dejado todos los proyectos encaminados y recogido el despacho, me senté y dije: ¿Y, ahora qué?. Aquí mis amigos jugaron un papel indispensable, nunca me dejaron solo.

En muy poco tiempo, tomé dos decisiones muy importantes en mi vida: La renuncia de concejal y tomar las riendas del negocio familiar al que me dedico actualmente y en el que he encontrado la libertad –nunca mejor dicho–(especialidad de la pastelería) y el apoyo de amigos y vecinos de Nules.

Y desde el partido tuve los apoyos que esperaba tener. Los que no, ni los tuve entonces ni ahora, pero tampoco los quiero. Es verdad que tengo muy buenos amigos dentro del partido y aunque soy una persona disciplinada, nunca he sido un 'mandao' y eso trae muchos problemas.

¿Cómo ha vivido estos cuatro años, desde que denunció hasta que se ha conocido la sentencia?

Pues mirando al frente, con la cabeza bien alta y la conciencia muy tranquila. Para muchos, todo esto acabó con mi renuncia al cargo, sin embargo para mí acabó el día que la justicia me devolvió mi dignidad como persona.

¿Y qué es lo primero que hizo cuando conoció la sentencia? ¿Está contento con el contenido de la sentencia?

Llamar a mi mujer. Los dos lloramos sin parar y no podíamos ni hablar. Hablamos con mis padres y con mis suegros que nos han apoyado en todo. La abuela de Ana (mi mujer) creo que fue la que más lloró de todos? Ella ha sido un pilar fundamental todo este tiempo.

Y la justicia ha reconocido el daño moral que me produjeron. Yo no buscaba arruinarle la vida a nadie, como hicieron conmigo? Afortunadamente, el tiempo pone a cada uno en su lugar.

Y ahora, ¿se plantea volver a primera línea de la política municipal?

Nunca me fui del PP. Si hubiera querido, al año de dimitir ya hubiera ido en una lista electoral de otro partido. Pero yo no estoy aquí por las personas que lo dirigen, estoy porque soy de convicciones firmes. No olvidemos que las personas pasan y el proyecto permanece. Por tanto estoy a disposición de mi partido como siempre. El futuro no está escrito, Dios dirá.