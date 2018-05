El ayuntamiento aconseja no bañarse en el mar por la plaga de medusas

El Ayuntamiento de Castelló ha aconsejado no bañarse en el mar ante la aparición de una plaga de medusas «pelagia nocticula», una especie extremadamente urticante, y que se ha visto en las playas entre Castelló y Orpesa. Desde el consistorio informaron ayer que la brigada municipal se desplazó hasta la playa para comprobar in situ el estado de la plaga. Así, vieron algunas medusas en el agua y, además, retiraron otras especies que se encontraban en la arena. Los vecinos también avisaron en la tarde de ayer de la aparición de esta especie que suele concertarse en la orilla en mayor número a horas tardías.

Por su parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente dijeron ser conocedores de la plaga pero explicaron que la decisión de permitir o no el baño es competencia del ayuntamiento. Así, el consistorio de Castelló ha decidido recomendar, que no prohibir, que no se bañen mientras siga la plaga.

Cabe señalar que se trata de la medusa «pelagia nocticula», también conocida como «medusa clavel» o luminescente que pueden provocar urticarias y forma parte de la segunda especie más tóxica del mundo, proceden del Atlántico y del Mediterráneo, y se acercan a la costa para reproducirse. Son de color rosa o moradas, de pequeño tamaño (lo que dificulta ser vistas por el bañista) y solo la rozadura la provoca irritaciones importantes.

Esta especie también apareció de forma masiva hace días tras un temporal en playas alicantinas. Esta circunstancia hace posible que fueran estas medusas las que ahora han llegado al litoral castellonense.

La aparición de plagas de medusas de esta especie se puede deber al incremento de la temperatura de los mares y la disminución de predadores naturales, como la tortuga boba o el atún rojo. Con todo, los expertos aseguran que la plaga remitirá y que en la temporada estival no habrá problemas.