Festín goleador en el empate entre Borriol y Silla en el Palmar

El Borriol se despide de la categoría con un empate ante un Silla que llegaba con los deberes hechos, en un partido donde ofrecieron un entretenido espectáculo a la afición congregada en El Palmar. Espectáculo de fútbol y goles el que ofrecieron Borriol y Silla, en un partido donde los visitantes se pusieron tres veces por delante en el marcador y vieron como les empataba el equipo rojillo para terminar sumando un punto.

En el minuto 27 de partido llegó el primer gol para los visitantes. Una buena jugada por banda derecha de Carles finalizó con un pase atrás y en el punto de penalti disparó libre de marca David Verdú superando al portero por abajo y anotando el primero para los suyos. Trató de rehacerse el equipo local al golpe y encontró su recompensa en el minuto 37 de partido cuando tras una indecisión del defensa Marcos con su portero, aprovechó Badre para batir por arriba al guardameta y enviar el balón al fondo de las mallas, empatando así el duelo. Con empate a uno en el marcador se llegó al descanso del partido.



Ida y vuelta

En el minuto 53 volvió a golpear el Silla. Otra vez sería Carles quien puso un centro desde banda derecha que remató de primeras en el primer palo Mauro Melo. Poco duró la alegría a la escuadra visitante ya que apenas habían transcurrido dos minutos, el colegiado decretó penalti favorable al Borriol por derribo sobre Badre. No perdonó Ripo desde los once metros instalando de nuevo las tablas en el electrónico. Se quedó con un jugador menos el Silla en el minuto 58 tras expulsar el árbitro a Juanito por agredir sin balón al jugador borriolense Nahum. No acusó la inferioridad numérica el Silla que logró adelantarse de nuevo en el minuto 74 con un gol de Ubach tras aprovechar una indecisión de la defensa borriolense.

El Borriol lograba empatar el partido por tercera vez gracias a un tanto de Mario Gallego que disparó y logró batir al guardameta Albert tras tocar su tiro en el poste.