El 'Red Pier Fest' ofrece un fin de semana de vibrante rock y soul en el muelle de costa

La segunda edición del Red Pier Fest ya está preparada para ofrecer tres días de música y buen ambiente al lado del mar en el Moll de Costa de Port Azahar del Grao de Castellón. Del viernes 18 al domingo 20 de mayo se desarrollará una programación repleta de rock, soul, rocksteady... complementada con la Zona Market, que además de tiendas de música y moda contará con gastronetas, y la programación para los más jóvenes de la Zona Kids. La organización espera que alrededor de 15.000 asistentes disfruten durante esos tres días con los directos de The Limboos, Bala, Capsula, Travellin' Brothers, Mike Sánchez, The Meows, Aisha & The Ray-Band, Los Marañones y Nat Simons, al lado de formaciones castellonenses Heatwaves, Depressing Claim, Patri & The Greasers, The Cutting Fingers y Bandits, a quienes se unen Las Auténticas y Dusting, así como djs en la programación complementaria. El acceso al recinto será gratuito.

La presentación oficial ha tenido lugar el miércoles 16 de mayo en el Moll de Costa, con la presencia de Patricia Puerta, concejala de Impulso de la Actividad Económica y la Ocupación; Vicent Sales, vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Castelló y responsible de las áreas de Cultura, Participación y Relaciones Internacionales; Francisco Toledo, presidente de la Autoridad Portuaria; así como representantes de los patrocinadores KIA-Automoción Cano, BP, Puerto Azahar, Samport, Ferrymas y UBE.

Todos ellos permiten convertir en realidad el proyecto ideado por A Quemarropa SL para que la capital de la Plana forme parte del circuito de festivales rockeros, con unas señas de identidad propias. Para quienes deseen desplazarse hasta el Grao de Castellón desde otras zonas, cuentan con tarifas especiales en los hoteles Turcosa, del Golf, Herreros y Bag, ubicados todos ellos en la zona marítima castellonenses, a cortas distancias del recinto del festival.



Cartel con identidad

El Red Pier Fest ofrece un cartel diferente al de los grandes festivales veraniegos. Dentro del rock y sus estilos adyacentes, intenta no ser ningún clon de otros eventos musicales, apostando por grupos de calidad contrastada y habituales en escenarios españoles e internacionales en algunos de los casos, con el añadido de estar de actualidad en este año.

The Limboos llegarán con su segundo disco, 'Limbootica!', que les ha confirmado como una de las grandes sensaciones dentro del circuito de música en vivo a base de rhythym&blues y bailables ritmos exóticos. Más novedoso aún es el disco '13th Avenue South', de Travellin' Brothers. Un trabajo grabado en Alex The Great Recording de Nashville con la producción de Brad Jones y que supone el octavo título en la carrera de este grupo bilbaíno de blues que en 2015 ganó el European Blues Challenge 2015 en Bruselas, además de finalista del International Blues Challenge en Memphis (las 8 mejores bandas del mundo de blues presentadas a concurso).

También con canciones nuevas aparecerá por Castelló el dúo Bala, que con su segundo disco, 'Lume', ha aparecido en numerosas listas de Lo Mejor del 2017 y después de este festival se marchará a California para continuar con su gira. Y después de cerrar su gira de homenaje a David Bowie, Capsula descargará sus intensas piezas rockeras, mientras prepara temas nuevos. Londres es la ciudad de Mike Sánchez, un rockero de ascendencia española que ha formado parte del grupo de Bill Wyman, ex bajista de Rolling Stones.

El Red Pier Fest permitirá presenciar una de las contadas reuniones de The Meows, banda barcelonesa de rock and roll surgida en los 90 que decidió abandonar en 2013, aunque una o dos veces al año decide volver a los escenarios.