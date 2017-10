Puig insta a Puigdemont a convocar elecciones "ya"

"Sería muy importante para todos que [Carles Puigdemont] convocara elecciones ya". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que este es el escenario que le gustaría y "que fuesen unas elecciones normales y se desbloqueará la situación".

El jefe del Consell no se ha pronunciado, no obstante, sobre si el Gobierno central debería mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente catalán convoca elecciones autonómicas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y algunos cargos del PP han señalado esta mañana que este hecho no variaría la intervención de la Generalitat catalana.

La posición de Puig es que se convoquen elecciones y se ponga fin al frentismo. "No se pueden crear en Cataluña dos mundos separados entre el sector independentista y el unionista. Hay que buscar fórmulas de aproximación a través de los matices. La realidad no es tan maniquea", ha afirmado antes de la inauguración de la exposición de UGT-PV sobre los ochenta años de la València capital de la II República y el papel del sindicato en aquel periodo.

Puig se ha declarado en contra de que el Gobierno de Rajoy tome el control de TV3, aunque con matices. "No estoy de acuerdo con la intervención de medios, pero hay que ver situación en su conjunto y esta es que se han roto las costuras de la ley y hay que recomponer ahora", ha señalado.