«No pararemos de reivindicar hasta lograr el corredor»

El presidente de la Asociaciación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quiso poner en valor que, desde que se empezó el proyecto reivindicativo #quierocorredor, se ha conseguido que el eje mediterráneo esté «en el epicentro del debate político, que los empresarios y la sociedad civil se impliquen y participen de la reivindicación asistiendo a la multitud de actos que se han organizado y que desde los responsables públicos se asuman compromisos». No obstante, puntualizó que lo que se ha conseguido quedará «en nada» si el objetivo definitivo, la doble plataforma en ancho internacional desde Algeciras a la Frontera Francesa, «no se consigue. No pararemos de reivindicar hasta que eso no sea así», subrayó. Aunque Para AVE, resulta difícil evaluar las pérdidas que ocasiona no tener esta infraestructura, «los más afectados son el sector agroalimentario y el turístico».