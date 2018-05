PP y Cs denuncian el veto en las Corts para que Oltra hable de menores

PP y Ciudadanos han criticado esta mañana que Oltra no comparezca en las Corts para hablar de la situación de los menores en la Comunitat Valenciana.

Así, la portavoz adjunta del grupo popular en las Corts, Eva Ortiz, ha señalado que "a Oltra se le han acabado las excusas y tendrá que explicar en el pleno de Les Corts la grave situación de los menores en esta Comunitat, ya no puede seguir escondiéndose para no dar explicaciones".

Ortiz ha acusado de "falta de responsabilidad" al Botànic por rechazar en la Junta de Síndics la celebración de un pleno extraordinario sobre la grave situación de los menores y otro sobre todas las áreas sociales que gestiona la vicepresidenta Oltra. "Vemos que la señora Oltra, como Puig con la sesión de control, no tiene muchas ganas de venir a comparecer. Como siempre dice una cosa pero luego la realidad es otra".

"Nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad y, ante esta negativa para evitar que comparezca, hemos presentado cinco interpelaciones hoy mismo para que la vicepresidenta del Consell explique en el pleno de Les Corts la gestión de los centros de menores y la inacción, sobre la colaboración con la Sindicatura de Greugues y la contestación de quejas y documentos, sobre los retrasos en la gestión de la dependencia, sobre la situación de las personas con discapacidad y, en quinto lugar, sobre la atención a los niños con TEA", ha avanzado.

La representante popular ha indicado que "con estas cinco interpelaciones Oltra ya no tiene escapatoria y va a tener que venir al pleno de manera obligada"

Por su parte, la síndica de Ciudadanos (Cs), Mari Carmen Sánchez,también ha criticado que "los grupos que sustentan el Botànic han hecho un escudo político a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para que no dé explicaciones en el pleno sobre la situación de los centros de menores de la Comunitat Valenciana".

"Llevamos demasiados meses en los que estos centros son noticia, pero no por su excelente gestión, sino porque los centros están saturados, porque la ejecución presupuestaria es decepcionante y porque se han dado casos en los que los propios menores se han fugado", ha añadido Sánchez durante la rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que se votaba las solicitudes de Cs y del PP para que hubiera un pleno monográfico con la comparecencia de Oltra sobre los centros de menores.

En este sentido, ha lamentado que los grupos del Botànic hayan votado "en contra de la transparencia" y ha explicado que "tras el bloqueo de una comparecencia tan importante, Cs se plantea pedirla para Comisión porque el objetivo es que se den explicaciones y que las medidas que se tomen para solucionar el caos sean inmediatas".