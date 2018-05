El cambio climático provocara perdidas anuales de entre 3 y 65 millones anuales en la cuenca del Júcar

Un estudio realizado por investigadores del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) determina que las pérdidas económicas estimadas por el impacto del cambio climático en el sistema del Júcar podrían reducirse entre 3 y 65 millones de euros anuales en función de las medidas de adaptación aplicadas.

Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en el artículo Economic Value of Climate Change Adaptation Strategies for Water Management in Spain´s Jucar Basin, publicado en la revista científica de planificación y gestión de recursos hídricos la ASCE (American Society of Civil Engineers) y que ha sido desarrollado por el Dr. Àlvar Escrivà-Bou (investigador del Public Policy Institute de California y antiguo miembro del IIAMA), Manuel Pulido Velázquez (Director del IIAMA y de la Cátedra de Cambio Climático GVA-UPV) y por David Pulido Velázquez (investigador del Instituto Geológico y Minero de España), según publica Ruvid, la revista de la Red de Universidades Valencianas

Estos resultados se han obtenido gracias al desarrollo de una metodología que permite, mediante el uso de modelos hidroeconómicos, "evaluar los impactos y el rendimiento de cada una de las estrategias de adaptación al cambio global en diferentes escenarios de cambio climático y global".

El rendimiento del sistema del Júcar en cada escenario climático y de demanda futura se ha obtenido mediante un modelo de simulación de la gestión de la cuenca incorporado en el software AQUATOOL, desarrollado por el equipo coordinado por el profesor y miembro del IIAMA Joaquín Andreu. Por su parte, la evaluación económica se ha determinado mediante modelos hidroeconómicos que permiten simular las consecuencias de cambios en el suministro a las demandas, usando para ello ciertos indicadores económicos.

Metodología desarrollada

El profesor Manuel Pulido ha resaltado que el uso de modelos hidroeconómicos es clave en la adaptación al cambio climático, ya que permite "diseñar políticas económicamente eficientes, analizar los efectos económicos de los cambios en la asignación de agua a los diferentes sectores (pérdidas económicas derivadas de la escasez de agua), y evaluar los beneficios de aplicar diferentes estrategias, a través del uso de funciones económicas de demanda para los distintos usos en la cuenca".

De hecho, los resultados determinan que, suponiendo que no hay cambios en la infraestructura o el funcionamiento del sistema, el suministro a demandas como las de riego en el Canal Júcar-Turia y en la Acequia Real del Júcar se vería notablemente afectado por el impacto del cambio climático en el corto, medio y largo plazo.

Por ello, el Dr. Escrivà-Bou sugiere que se analicen económicamente diferentes medidas de adaptación para evaluar cuáles son las más factibles.

"Mientras que algunas de las estrategias analizadas supondrían una necesaria inversión en infraestructuras o un coste económico debido a la reducción de la producción agrícola, otras estrategias basadas en la gestión de la demanda no implican en principio inversiones adicionales significativas", señala el investigador valenciano.

De esta forma, mediante las adecuadas estrategias de adaptación se puede gestionar el sistema de una manera más eficiente ante las nuevas condiciones derivadas del cambio climático. "No debemos olvidar que la mayoría de los problemas del agua se producen a nivel local/regional por lo que es necesario realizar este tipo de investigaciones para establecer estrategias y respuestas de adaptación eficientes", concluye Escrivà-Bou.

El cambio climático

A pesar de las incertidumbres en las proyecciones del clima, el calentamiento global es inequívoco y su impacto es ya evidente y va en aumento. Aunque muchos estudios cuantifican los efectos potenciales del cambio global en los sistemas de recursos hídricos a nivel de cuenca, el siguiente reto es desarrollar métodos para evaluar y seleccionar estrategias de adaptación al cambio climático, aseguran en el IIAMA-UPV.

En este sentido, los modelos hidroeconómicos "proporcionan herramientas de apoyo a la decisión en la planificación de la gestión de cuencas que nos permiten evaluar y seleccionar estrategias de adaptación considerando costes y beneficios, como punto de partida para debatir y estudiar posibles acciones futuras de adaptación ante un futuro incierto y complejo", concluyen.