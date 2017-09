El Olímpic se lleva solo un punto ante el Alzira, pese a ser superior y perdonar un penalti

Mereció más el Olímpic en Alzira. Empate sin goles ante el equipo local en un encuentro donde los de Jero López fueron superiores a los de Fernando Gómez en juego y en número de ocasiones, pero, aunque se dio una buena imagen como equipo, en esta ocasión les faltó acierto. Con todo, desplazamiento destacado de aficionados setabenses a Alzira que aplaudieron al equipo al final del encuentro. Partido muy diferente el jugado la temporada pasada en el que se registraron 42º de temperatura y hubo poco fútbol. López acabó «contento, nos han agradecido el esfuerzo y la imagen que hemos dado. Toda la gente que ha venido hoy ha disfrutado de un buen partido».

El encuentro, como destacó el entrenador setabense, fue, aunque no hubo goles, un buen encuentro, «lo primero que creo es que ha sido una partido muy vistoso para todos los espectadores, ilustrativa ha sido la ovación al final para los dos equipos». En esta ocasión los de Xàtiva fueron superiores, así lo reconocieron ambos entrenadores al final del partido. Jero López resumió el encuentro explicando que «hemos llevado la iniciativa, el control del partido, hemos tenido ocasiones, hemos fallado un penalti, el rechace tras el penalti, nos han anulado un gol, hemos tenido oportunidades claras? pero no es esa la lectura que hay que hacer: el equipo ha trabajado bien como equipo, que es lo que yo quería, que es en lo que estamos, en compenetrar mejor al equipo. Hemos hecho un partido muy completo». Respecto al rival aseguró que «hoy no ha estado al nivel que les vi ante el Paiporta o Silla pero es un equipo que si no cuidas algunos detalles te puede hacer daño. No hemos perdido en ningún momento nuestras posiciones».

Hasta el entrenador del Alzira, Fernando Gómez, consideró que visto lo visto el Olímpic mereció un mejor resultado. «Si algún equipo merecía ganar era el de Xàtiva. No he visto una tremenda superioridad en la primera parte, ellos metían mucha gente por dentro y nos complicaba la defensa. Nos han obligado a trabajar mucho. Lo hemos corregido en la segunda parte y con los cambios ya no hemos tenido problemas en la posesión, pero los de Xàtiva han cambiado cinco jugadores del miércoles a hoy, y nosotros ninguno. No les puedo pedir más a mis jugadores».

Se le resiste al equipo la segunda victoria en liga, no ha marcado en los últimos dos partidos y se está a tiempo de todo pues únicamente dos puntos separan a los de Xàtiva de los puestos de promoción. Jero López ratificó este domingo que «vamos a tratar de estar lo más arriba posible. Con esa mentalidad afrontamos cada partido. Ahora nos centrarnos en llegar pronto al próximo partido. En cinco jornadas se han dado muchos resultados sorprendentes. El rendimiento de hoy [por el domingo] me deja contento porque era prioritario no tener desajustes. Los futbolistas han trabajado como equipo».



Próximo rival, Elche B

El equipo prepara ya el próximo partido en la Murta ante el Elche B. En principio es duda Duco por un esguince de tobillo, quien ya se perdió el partido ante el Alzira. Aunque ya hay algún jugador con tres amarillas, tras cinco jornadas de liga no hay sancionados.