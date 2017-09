Vallada ofrece al Consell los terrenos de Valpark para la nueva ZAL del Puerto

El Ayuntamiento de Vallada no quiere quedarse atrás en la carrera de municipios que pugnan por albergar la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. La alcaldesa de la localidad de la Costera, Mª José Tortosa, ha remitido una carta al conseller de Economia, Rafael Climent, para ofrecer la superficie de 1,3 millones de metros cuadrados del malogrado parque logístico y empresarial de Valpark -abandonada desde que las obras se paralizaron en 2009- por su «idoneidad» para cubrir la necesidades de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de València (APV), a la que le urge desarrollar un gran espacio para usos industriales y de servicios con tal de garantizar las demandas de las empresas que operan en sus enclaves.

Tortosa se muestra «perpleja» por el hecho de que la conselleria esté estudiando la posibilidad de implantar la ZAL en una zona de suelo rústico de Chiva donde habría que reclasificar 10 millones de m2. El propio Climent visitó los terrenos y ha valorado de forma positiva la propuesta, que no es la única: Requena y Sagunt también se postulan en el proceso. La alcaldesa de Vallada lamenta que, mientras tanto, «Valpark parece no existir» para las autoridades autonómicas. Y no será porque no ha insistido a todas las instituciones en la urgencia de revertir la ruina económica desencadenada por la suspensión del parque logístico en su municipio: actualmente es el más endeudado de la C. Valenciana y el tercero en la clasificación de toda España, con un pasivo de 7.500 euros por habitante.

La alcaldesa no entiende que se obvie Valpark para acoger la ZAL cuando, a su juicio, la inversión necesaria sería muy inferior a la de Chiva, puesto que la urbanización de los terrenos se paralizó cuando ya estaba ejecutada al 40%. Además, el 25% de la superficie del parque es de titularidad pública: la Generalitat es propietaria de más de 100.000 m2 y el ayuntamiento tiene más de 250.000 m2 parados.

Tortosa enumera las ventajas del emplazamiento en materia de comunicaciones: se sitúa junto a la A7 y el ferrocarril del corredor mediterráneo, al lado de las vías del trazado València-Madrid (por Albacete) que conectará Alicante, Murcia y Andalucía. En la misiva, la también presidenta de la Mancomunitat de la Costera hace hincapié en que apenas 40 minutos por carretera separan Vallada de València (75 kilómetros). Además, el polígono de la localidad se halla «en un doble cruce de comunicaciones», que conecta las comarcas centrales valencianas (oeste-este) con el corredor de comunicaciones sur-norte, a tiempo que es el nudo València-Madrid-Alicante y, por lo tanto, un punto estratégico evidente entre el eje sur-norte del Mediterráneo y el eje este-centro.

Dos años y medio de gestiones

Las empresas que se adjudicaron la urbanización de Valpark, propietarias gran parte de las parcelas, abandonaron el proyecto con el estallido de la crisis, dejando tras de sí un enorme volumen de impagos (los terrenos se subastaron pero no se ha encontrado ningún comprador) que se suma al coste de las millonarias expropiaciones que ha tenido que asumir el Ayuntamiento de Vallada, incapaz de asumir el pago de un pasivo acumulado de 26 millones de euros, diez veces superior a su presupuesto anual de ingresos. Y la carga financiera no deja de crecer.

La alcaldesa señala que «tanto el Gobierno de Madrid como el valenciano son sabedores de la situación», pero las numerosas gestiones practicadas hasta ahora han resultado infructuosas. Durante los dos años y tres meses que lleva ocupando el cargo, Tortosa ha peregrinado por todas las administraciones posibles buscando una salida para el parque, que el consistorio insta al Consell a declarar como zona preferente de localización industrial, logística o comercial. Aunque ha sido recibida «cordialmente» en todos los despachos y siempre ha encontrado «comprensión y solidaridad», la munícipe cree que «ya es hora de tener algo entre las manos», porque «por ahora solo veo aire: y mi pueblo no puede vivir del aire».

La alcaldesa de Vallada termina su carta emplazando al conseller Climent a que visite el municipio y a mantener una entrevista urgente para abordar la petición de optar a la ZAL, dada la necesidad de «trabajar obstinadamente para revertir una situación que me atrevo a calificar como la más sangrante de nuestro País», zanja.