El Ontinyent 1931 y Atzeneta cierran la liga regular a domicilio

La Tercera Federación pone el punto final a la fase regular. Los equipos de la Vall d’Albaida llegan a la última jornada sabiendo lo que les espera en la primera ronda del playoff autonómico. Un nuevo derbi de la comarca que apeará al Ontinyent 1931 o al Atzeneta del camino del ascenso, mientras que el ganador seguirá luchando. Este fin de semana disputan sus partidos sin nada en juego en cuanto a la clasificación, pero sí en lo anímico con el objetivo de afrontar la próxima semana con las mejores sensaciones.

El Atzeneta viaja hasta la comarca de la Ribera para visitar el municipal Antonio Escuriet donde actúa como local la UD Castellonense. El partido se disputará este sábado a las 19:15 horas, bajo la dirección de Cristian Selva Vicente, asistido en las bandas por Jaime Selva Vicente y Enrique Vicente López Herraiz. Los de Berna Ballester afrontarán el playoff como cuartos clasificados. Vienen de una dinámica mala tras tres empates y la derrota del pasado fin de semana ante el Patacona (1-2). El objetivo del conjunto taronja es llegar a la promoción con buenas sensaciones de juego que se traduzca en un resultado positivo. Para el duelo, el técnico setabense pierde por acumulación de tarjetas amarillas a Nacho Porcar y a Ballester. A las bajas por sanción hay que añadir la de Ferran Zarzoso, que se perderá lo que resta de competición tras sufrir una fractura en las costillas. Problemas para confeccionar la línea defensiva en el último partido de liga. Los locales debutaban este año en competición nacional y han ido creciendo a lo largo de la temporada. Llegan al choque sin nada en juego, pero los pupilos de Iñaki Rodríguez querrán regalar a su afición la victoria en el último partido de liga. En el partido de la primera vuelta, los atzeneteros se impusieron por un gol a cero a los de Castellón.

El técnico y jugadores del Ontinyent 1931 en un partido. / Ontinyent 1931 CF

El rival del Atzeneta en el playoff, el otro equipo de la Vall d’Albaida, el Ontinyent 1931, jugará su último partido de liga en el Estadio de Castalia. Visitan al filial orellut el domingo a las 18 horas. El partido estará dirigido por Rafael Bueno Miralles, asistido en las bandas por Darío Sánchez Montes y Alí Ezaydy Boulman. La dinámica de los de Roberto Bas en las últimas jornadas no ha sido buena. En los últimos 5 partidos ha cosechado tres derrotas, una victoria y un empate que consiguió in extremis la pasada semana ante el Acero (2-2). Los de la capital de la Vall d'Albaida buscarán en Castellón una victoria que cambie el estado de ánimo de la plantilla de cara al playoff. Llegan a la última jornada de liga con cuatro jugadores apercibidos de sanción por acumular cuatro tarjetas amarillas que son: Lluís Felipe, David Torres, David Micó y Chimo Reig. Previsiblemente, estos jugadores no jugarán de inicio en Castalia con la idea de tenerlos disponibles en el partido de ida del playoff en el Regit. Los locales aún no tienen la permanencia asegurada y necesitan los tres puntos para evitar poder caer en la zona de descenso y huir de la decimoquinta posición, que tras el descenso desde la Segunda Federación del Atlético Saguntino y con un hipotético no ascenso de ninguno de los equipos del grupo sexto de la Tercera Federación, sería la cuarta plaza de descenso hacia la Lliga À Punt Comunitat. El resultado de la primera vuelta entre el Castellón B y el Ontinyent 1931 fue de victoria por la mínima para los de la Vall d’Albaida (1-0).