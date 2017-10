Las cooperativas producirán más del doble de aceitunas que en la última campaña

A las puertas de una nueva campaña oleícola, el optimismo recorre las cooperativas de la Canal y la Vall d'Albaida. Los principales productores del sector coinciden en un mantra halagüeño: si el tiempo acompaña mínimamente, molturarán más del doble de kilos de aceitunas que el año pasado. Para superar la pésima cosecha de 2016-2017, cuando la sequía propició un desplome generalizado del 70% en la producción, hace falta poco. Pero no menos cierto es que, en los últimos meses, las lluvias han favorecido la floración y el cuajado del fruto, que ha crecido en abundancia y con una calidad adecuada. Los árboles, además, se han beneficiado de las reservas acumuladas.

La cooperativa Campo Enguera, la más numerosa del territorio en cuanto a socios, cerró la última campaña con una cosecha de 2,4 millones de kilos de olivas. Una cifra muy alejada del récord contabilizado en 2015, cuando se pesaron 9 millones. Este año, la entidad pronostica una cosecha «decente, de entre 5 y 6 millones de kilos.

Aunque los agricultores de la localidad se han visto afectados en poco tiempo por dos episodios de pedrisco acontecidos en junio y a principios de septiembre, los daños han quedado acotado en una zona muy concreta del término de Enguera y de los municipios contiguos y no han trastocado excesivamente las expectativas globales.

El vicepresidente de la cooperativa, José luis Rivera, subraya que la calidad del aceite será óptima. De momento, la mosca de la aceituna no ha tenido apenas incidencia en los cultivos: las altas temperaturas y el incremento del trampeo la han mantenido a raya. «Tendremos una cosecha bastante buena si no hay ninguna tormenta que lo estropee», advierte no en vano Rivera.

El responsable de la almazara de la cooperativa de Ontinyent, Vicente Tolsà, coincide en la predicción. La capital de la Vall d'Albaida y las poblaciones contiguas, donde opera esta entidad, se han librado del pedrisco de los últimos meses y presumen de una producción abundante y de calidad. «Las aceitunas están sanas y los árboles, bastantes cargados», apunta Tolsá. La cooperativa de Ontinyent, que aglutina a más de 1.000 socios y ha recibido este año diversos premios internacionales por su aceite, tiene previsto superar en esta campaña los 2 millones de kilos (400.000 litros de aceite), un millón más que el año pasado. La cifra sería la más alta cosechada desde la temporada 2010-2011, cuando se recogieron 2,5 millones. Un récord que incluso podría rebasarse si, en las próximas semanas, las anheladas lluvias de última hora hacen acto de presencia en los cultivos. En otros puntos de las tres comarcas donde el calibre del fruto se observa todavía como demasiado reducido, también se encomiendan a las precipitaciones otoñales para mejorar los pesajes.

Los responsables de la cooperativa comarcal radicada en Quatretonda, que agrupa a diversas localidades de la Vall d'Albaida, también confían en multiplicar por más de dos su producción para alcanzar los 4 millones de kilos de aceitunas.



Ligero descenso del precio

El previsible buen comportamiento de los precios es otro de los buenos augurios que acompaña a los agricultores en el inminente inicio de la campaña. El desplome de la producción en Andalucía y la falta de existencias por la sequía puede favorecer a los productores locales. Vicente Tolsà ve más que factible un ligero descenso del precio del aceite. «El año pasado estaba alto y alcanzó los 4 euros el litro. Por los cálculos de los expertos, creemos que en esta campaña se va a mover entre los 3 y los 3,40 euros a finales de año», indica a Levante-EMV.

Las almazaras no abrirán sus puertas hasta la última semana de este mes, cuando comenzarán a pesar las variedades más tempranas de la aceituna. En Enguera, la cooperativa aprovecha estos días para rematar las modernización de gran parte de su infraestructura.