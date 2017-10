El Ontinyent destierra los fantasmas

Segunda victoria consecutiva del Ontinyent como local lo que aleja de manera definitiva los fantasmas de principio de temporada que se instalaron en el Clariano, y como reconocieron los propios futboleros blanquinegros, crearon un cierto nerviosismo en el vestuario. Además, el gol ante el Badalona (1-0) llegó en el minuto 88 lo que añadió a la cesta otro desembrujo que aquejaba la moral ontinyentina; cerrar los partidos y evitar sobresaltos que han costado caro las jornadas que llevamos de liga.

El gol de un Juanan estelar enloqueció a la afición ontinyentina y puso justicia a un buen partido del Ontinyent sobre todo en la primera mitad. Esta vez el equipo supo «esperar su momento para matarlo y espero que en las últimas semanas el grupo haya aprendido a competir en los últimos minutos», destaca Vicente Parras.

Otra de las notas positivas que deja el choque, afortunadamente extensible a las últimas jornadas, es el estado de forma de Juanan Casanova; otro gol en su haber, tercera semana consecutiva viendo portería, convirtiéndose en el pichichi liguero del cuadro textil. Además, el de l'Olleria es una pesadilla para los rivales en las jugadas a balón parado convirtiéndose en el Sergio Ramos del Ontinyent CF. «Ya pudo marcar en la primera mitad, pero la verdad es que anotó un gol imponente de una plasticidad por la que vale la pena pagar una entrada. Supongo que en las próximas jornadas los rivales harán hincapié en marcarlo más férreamente pero nosotros intentaremos buscar soluciones», reconoce el técnico del Ontinyent.



El Ontinyent, noveno

Después de la victoria ante el Badalona los de la Vall d'Albaida se sitúan novenos en la tabla con quince puntos, metidos de lleno en una gran abanico de equipos que luchan por estar en la zona noble de la clasificación, lo que no evita lamentarse por los goles recibidos sobre la campana en estas once jornadas de liga y que impidieron al Ontinyent sumar al menos cuatro puntos más. Vicente Parras no esconde que «ahora estaríamos más arriba pero al final todos los equipos hacen la misma cuenta. Nosotros debemos seguir trabajando, mirando hacia arriba mejor que hacia abajo, sin dejar de ser realistas y saber que esto es muy difícil y muy largo. La competición es muy exigente hasta el mes de mayo por lo que debemos ser capaces de mejorar y cuando llegue el mercado de invierno, saber reforzarnos en las posiciones que podamos necesitar», concluye Parras.