La solvencia defensiva concede los tres puntos al Olímpic ante un desacertado Eldense

Golpe de autoridad de un Olímpic muy seguro en defensa ante un Eldense al que le faltó remate. Primer tiempo donde el Eldense puso el juego y las mejores oportunidades y donde el Olímpic marcó la suya y demostró su solvencia defensiva una vez más. Segundo tiempo de presión visitante pero que los locales resolvieron con solvencia. El gol de penalti, lanzado por Javi Boix, rompe el particular maleficio local y con este tanto Boix se convierte en el máximo goleador del equipo con cuatro goles.

Sorprendió Jero López, entrenador local, dejando de inicio de Yeray en el banquillo y apostando por dos mediocentros defensivos como Hugo y Duko. Le salió bien, pues como reconoció en la sala de prensa «sabíamos que iba a ser un partido de pocas ocasiones, que nos cuesta hacer gol con facilidad y por eso hemos apostado por el trabajo defensivo». Y es que la defensa del Olímpic se impuso a la presión y dominio visitante. Paco tuvo intervenciones de mucho mérito como el penalti que desvió. «Hemos tenido desajustes en los primeros veinte minutos con su juego de combinación pero tras el penalti parado por poco nos hemos asentado mejor», resumió el entrenador.

Los de Xàtiva acumulan ya diez jornadas sin perder, no lo hacen desde el 13 de septiembre (0-1 ante el Orihuela) y de nuevo han sumado, en estas jornadas de tres partidos en ocho días, siete de los nueve puntos en juego. Eso le ha valido al Olímpic para, por primera vez esta temporada, ocupar puesto de promoción de ascenso, «los penaltis han sido determinantes en contra hasta ahora y hoy ha sido lo contrario. Es más importante sumar puntos y estar cerca de los de arriba que meternos en promoción. Contentos, hemos sumado de nuevo 7 de 9 puntos en la semana de tres partidos, pero hay que pasar página». El equipo es cuarto, empatado a puntos con el tercero, el Levante.

La solvencia del Olímpic y la falta de remate del rival hicieron que el entrenador visitante definiera el partido como surrealista, «nos han ganado sin tirar a portería. Hemos fallado un penalti, en su penalti el balón no va ni para el jugador. Hemos tirado saques de esquina, centros, hemos disparado a portería. Me parece increíble no haber conseguido ni al menos un gol para empatar. Me parece injusto, porque lo hemos dominado. No hemos tenido acierto y hay que felicitar al Olímpic por cómo han defendido. Han acertado una».

El Olímpic ha adelantado precisamente el Eldense en la clasificación. Ahora toca ya preparar el siguiente encuentro, en Castalia, ante otro rival directo, el Castellón. Se jugará el domingo a partir de las 17 horas. Ante el Eldense mejoró la asistencia de espectadores a la Murta, 500.