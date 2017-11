El Ontinyent CF sigue fiel a su estilo y araña un punto a base de sufrimiento

El Ontinyent volvió a cerrar una nueva jornada metiendo mano a la caja de los puntos sin perder su idiosincrasia de este inicio liguero que no es otra que sufriendo. Los futbolistas blanquinegros exhibieron un fútbol combinativo en la primera mitad que agrietó el centro del campo balear, e incluso en tres cuartos de campo, encontró la puerta abierta de los insulares en especial por la banda izquierda, con un Tito que se hartó de saludar a los inquilinos de las islas, pero sus invitaciones al corazón de área no encontraron receptor que inquietara la portería de Carl. Un guión que se ha convertido en el principal problema del cuadro textil desde el comienzo de la competición y que se quiere poner remedio en el mercado invernal donde la prioridad como ya adelantó este diario es un seis y un nueve.

Con el paso de los minutos y ante la falta de eficacia ontinyentina, la ansiedad se apoderó de los futbolistas de Vicente Parras, que a pesar de acercarse al gol en algunas incursiones aisladas, la frescura en el mimo del balón ya no fue el mismo. El At. Baleares avistó los problemas locales y se apoderó del tempo del partido, creando mucha zozobra en cada aproximación a las inmediaciones de Álvaro Campos. El pitido final rompió con una buena racha de tres victorias consecutivas en casa pero al mismo tiempo aportó sosiego entre el aficionado ontinyentí quien sufrió en cada ataque de los de Son Malferit. «No recuerdo un partido nuestro que no hayamos sufrido en los últimos minutos, así que cada uno de los 23 puntos que tenemos han sido trabajados y peleados y creo que tenemos que seguir así porque no podemos olvidar de dónde venimos», comenta Vicente Parras.

El punto pescado ante el Baleares (0-0) junto a los resultados obtenidos por los que merodean a los de la Vall en la clasificación, deja al Ontinyent séptimo con los mismos puntos que el cuarto en la tabla, en estos momentos ocupada por el Hércules de Alicante. El técnico del Ontinyent no quiere ver la tabla clasificatoria, es tiempo «de ir sumando y conseguir el mayor número posible de puntos. La clasificación nos dirá donde podemos estar en el mes de febrero o marzo. Está claro que queremos ganar, especialmente en casa, pero ante el Baleares hubo momentos en que no podíamos hacerlo y hemos sabido cerrar el partido», concluye Parras.