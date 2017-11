La primera guía de la Colegiata de xàtiva. un hito que cumple 30 años

Hoy día La Seu dispone de varias guías, alguna de ellas de gran formato. No era así en 1987, cuando se editó la primera publicación para todos los públicos

Y a han transcurrido treinta años desde que se publicó un pequeño libro de 61 páginas con 18 apartados e ilustraciones bajo el título de La Colegiata de Xàtiva. Guía ilustrada. El contenido informaba muy ampliamente sobre el legado de los fondos sacros y artísticos que desde siglos venía custodiando La Colegiata. Incluyendo fotografías y una muy acertada información sobre la monumentalidad del templo y su larga historia. Desde cuando fue nueva iglesia, en 1596, como también de su pasado anterior, cuando fue mezquita mayor de la Medina musulmana.

Esta guía que se imprimió en 1987, lleva incluido un apéndice de San Félix, San Francisco y San José, por corresponder estos tres templos a la Colegiata setabense. La tirada que se imprimió está a día de hoy prácticamente agotada. Se le encargó la coordinación y los textos del libro a Carlos Sala Benimeli; fue después y ya montado el trabajo cuando la junta editora confió su impresión a la ya desaparecida Litografía Graficuatre de Alzira, con una tirada de 2.500 ejemplares. Al retroceder ahora a esta acertada iniciativa es justo recordar la personal aportación „desinteresada„ del fotógrafo Emilio Sala Cuenca, como la de otro colaborador que sufragó el coste litográfico.

Carecerían hoy de transcendencia e interés estas líneas si no hubiese en el fondo de esta cuestión una buena intención y factores importantes para reflexionar, como lo es todo lo que concierne a nuestra ciudad con su rica y larga historia, siendo clave el momento en que la guía fue publicada; al dar importancia los promotores a hechos que lo requerían, para así no dejar postergados y sin resaltar un tema tan importante como lo es nuestro patrimonio.

Todo empezó al ver que nada a nivel de visitante se había publicado „hasta ese momento„ sobre la Colegiata: orfebrería, escultura, pintura, arqueología, artes suntuarias... y en sí su historia. Hoy y después de tres décadas podemos disfrutar de gran parte de su legado, que está centrado y convertido en museo. Y todo el contenido de aquel libro fue para informar en unas pocas páginas sobre la custodia y los detalles de este legado, e informar de la monumentalidad arquitectónica de la iglesia y su historia, y a la vez fomentar un futuro museo.

Tras años meditando sobre ello y sospesar la cuestión, se cayó en la cuenta de que todo estaba sin exponer. Nada se había dado a conocer. Pero la Seu necesitaba tener un libro y un museo al alcance del público: sea católico o no católico, pero eso sí, creado para el visitante interesado „sencillo pero efectivo, el libro„, que propagase el fondo de arte de nuestra Colegiata, sirviendo a la vez de punto de partida. Y sobre todo que cubriese la carencia que hasta tal momento existía.

Ya en 1986 „antes, por tanto, de publicar la guía„ se visitó la tienda librería de la Catedral de Valencia para conocer de qué disponía en sus estanterías y vitrinas sobre publicaciones; de los medios divulgativos al respecto para que los promotores de la publicación de Xàtiva se informasen y siguieran un criterio parecido. Nuestra sorpresa fue que nada o casi nada había: ni libros, ni guías, ni catálogos en donde se pudiese recoger información sobre la que apoyarnos. Solo encontramos en la tienda librería de la Catedral de Valencia un folleto muy antiguo (sin llegar a libro) en blanco y negro, de unas diez páginas y muy sencillo. Por separado sí que existían postales, pequeñas esculturas, estampas, medallas, imágenes, rosarios; todo dirigido al creyente. En definitiva, nuestra averiguación no fue válida. La desilusión, al contrario, no nos influyó para seguir adelante y llevar a buen fin una guía ilustrada para La Seo de Xàtiva, tal como la concebimos y tal como el momento concreto lo demandaba.

Cuanto antecede „aún teniendo esta historia interés o suscitando curiosidad para el lector„ es aún de una mayor importancia y trascendencia histórica en tanto en cuanto este libro sirvió con el tiempo como punto de partida para otras publicaciones posteriores; fue acicate y estímulo incluso para la misma Catedral de Valencia, que hoy ya cuenta con muchas publicaciones de nivel importante y puestas al día. Tanto la Catedral como también la Seu de Xàtiva. De la presente información sacamos la conclusión, definitiva, de que en otros momentos no tan lejanos la iglesia no daba importancia a estas cosas. Posiblemente porque para la iglesia carecía de interés: era de mayor importancia la mística y el sentido espiritual que está por delante de lo divulgativo y hasta comercial dado que todo católico y practicante cristiano tan solo desea eso y busca estar comprometido espiritualmente con su iglesia y con todo lo que comporta, dejando en un segundo orden, durante años, lo que se sale de estos cánones. Y pese a que muchos creyentes puedan pensar „como se dice„ que no solo de pan vive el hombre.



Una guía que hizo su papel

Concluyendo, queda claro que a estas alturas cualquier información sobre patrimonio artístico „venga de donde venga, en este caso de los fondos de La Colegiata a través de su guía„, ha quedado contrastado de que es muy acertada y bien acogida, aun con las limitaciones que pueda tener el libro y pese a haber sido publicado treinta años atrás y con un formato más bien sencillo. Aún así, en estos años que han trascurrido desde su publicación vemos el acierto ha quedado corroborado por el cambio de visión e importancia que a estas cosas se le están dando: así nos lo demuestra, como hecho más destacado, exposiciones como La Llum de les Imatges, que la iglesia católica ahora y después del tiempo ha esparcido por muchos lugares de España, incluida La Colegiata de Xàtiva.