Quemas en la huerta de Xàtiva entre la neblina

un particular realizó ayer una quema aparentemente de rastrojos pero, según testimonios a los que tuvo acceso este diario, también de material plástico o de goma, dada la humareda negra y el fuerte olor que desprendía la fogata. Fue en la zona de huertas cercana a la ribera del Cànyoles, cerca del puente de la Marca. Se da la circunstancia que ayer por la mañana había una densa niebla en gran parte de la comarca de la Costera y, en particular, en los términos de la Llosa de Ranes y Xàtiva. Según han explicado a este diario, esos días suelen ser aprovechados por algunos particulares para realizar quemas y que el humo pase más desapercibido entre la neblina si no es un día autorizado para quemas.