El PP recurre la ampliación de licencia de obras de un familiar del alcalde

El PP de la Font de la Figuera ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la nueva resolución dictada por del Ayuntamiento de la Font de la Figuera, por la que según los populares, el alcalde, Vicent Muñoz (Compromís), que es igualmente el edil de Obras y Urbanismo, amplía la licencia de obras con modificación de proyecto, añadiendo revestimientos exteriores y piscina a la intervención solicitada por un familiar de Muñoz. «Si antes era ilegal [la obra], ahora lo es mucho más. Muñoz no quedó absuelto; simplemente se archivó la causa provisionalmente y hoy tienta a la suerte con la solicitud de una considerable ampliación», asegura la oposición.

El alcalde, por su parte, defendió ayer el cumplimiento de la normativa urbanística que rige a la localidad y echó en cara al PP que vuelva a acudir a los tribunales después de los sucesivos reveses de los últimos meses. «El juzgado no le dio la razón [a Mª José Penadés, portavoz del PP] cuando denunció la primera licencia y la Audiencia Provincial volvió a archivarla. Quiere ensuciar mi imagen y la de quienes no piensan como ellos sin ninguna base», enfatiza Muñoz. El primer edil asegura que el trámite concedido es «absolutamente normal. Las licencias se otorgan con un plazo de año y medio o dos años. Si no se ejecuta la obra en ese tiempo, se tiene que dar una ampliación, volviendo a pagar el propietario una cantidad», subraya. «Hemos hecho lo que marca la ley. ¿Cómo pueden perseguir a mi familia tan salvajemente?», agrega Muñoz, que tacha de «muy triste» la situación «en un pueblo de 2.000 habitantes». El alcalde señala que la ampliación de la licencia „en cuya votación no participó, al tratarse de un familiar„ no ha sido recurrida por la vía administrativa y ayer no tenía constancia del citado recurso contencioso.

El PP, sin embargo, insistió en que «nos parece un abuso de poder, de prepotencia y cuanto menos una burla a la ordenación de nuestro territorio, más cuando anteriormente denunciamos la resolución que no se juzgó y fue archivada provisionalmente en la cual denunciamos exactamente lo mismo, la concesión de una licencia al cuñado del alcalde. El PP desliza, además, que la ampliación podría hacerse sobre «un camino de los más importantes del municipio», lo que sería, a su juicio, invasión de dominio público. «Que no se excuse el alcalde con que se salió de la deliberación, porque de él depende la Delegación de Obras. No vamos a consentir que utilicen al ayuntamiento como su propia empresa: con prepotencia; con el ordeno y mando y creyendo estar por encima de la ley y el orden».