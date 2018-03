La Generalitat premia Agullent per l'obra amb perspectiva de génere del Llavador d'Enmig

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l'Ajuntament d'Agullent el Premi Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere en la categoria d'ajuntaments menors de 5.000 habitants per les obres de millora realitzades al Llavador d'Enmig, un espai que s'ha posat en valor amb dos murals ceràmics de l'artista Rafael Amorós, amb la voluntat de dignificar el treball no remunerat, i les tasques vinculades a la llar, que tradicionalment han fet les dones en espais com aquest llavador, han explicat fonts consistorials.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, va fer entrega a l'alcalde d'Agullent, Jesús Pla, d'aquest premi, que té com a finalitat motivar accions encaminades a aconseguir integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. La distinció ha estat rebuda amb molta il·lusió per la corporació agullentina, ja que des d'aquesta, i en especial des de la regidoria d'Igualtat, s'està intentant treballar perquè la perspectiva de gènere vaja incorporant-se com un eix transversal en tota l'activitat municipal.



Patrimoni i recurs turístic

Durant l'entrega de premi, Jesús Pla, alcalde d'Agullent, va agrair públicament a l'artista Rafael Amorós la sensibilitat a l'hora d'abordar la posada en valor del Llavador d'Enmig i a l'Agència Valenciana de Turisme el seu suport econòmic per a la realització de les millores realitzades en aquest espai, un llavador que a més de formar part del patrimoni local etnològic, és ara també un recurs turístic atractiu. Els premis van ser entregats dilluns a València, i a més de l'Ajuntament d'Agullent, en la categoria de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants va ser guardonat l'Ajuntament d'Alcora, i l'Ajuntament de Castelló en la categoria de municipis de més de 20.000 habitants. A més va ser premiada la cooperativa Fabricant d'Espheras pel projecte Pla Xàtiva, per la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Xàtiva; i la periodista Julia Ruiz, redactora de Política en Levante-EMV, en la modalitat de mitjans de comunicació.