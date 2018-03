El Ontinyent recibe a un Sabadell rey de la igualdad que suma ya 17 empates

Después del resultado del partido de ida celebrado en Vilafranca es inevitable tener bien presente el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Federación. Ese es el principal peligro para este fin de semana, con mucho en juego todavía en la competición liguera. Por ese motivo, toca dejar aparcada la eliminatoria copera para centrarse en el campeonato doméstico. «Es complicado porque el jugador es permeable a todo esto que pasa alrededor suyo. Nosotros trabajamos de cara al partido del domingo por tanto sin hablar de la copa», matiza Vicente Parras.

Y es que a pesar de la derrota ante el Olot, todavía hay muchos puntos por disputar, con enfrentamientos directos que, si se muestra una cierta regularidad, puede quedar espacio a la ilusión. «Queda mucha competición, cometeríamos un error si pensamos que todo está hecho con 41 puntos porque ahora es cuando viene lo importante, los equipos de abajo se lo dejan todo. Cada punto es vital, ninguno se ha descolgado excepto el Zaragoza y la lucha va a ser a muerte hasta el final. Si tenemos el acierto de mantenernos con los de arriba y mostrar una buena regularidad, nos va a dar la opción de seguir soñando», añade el entrenador del Ontinyent.

Esta jornada visita el Clariano el Sabadell de Toni Seligrat. O lo que es lo mismo, el rey del empate de toda la 2ª B, con 17 encuentros igualados en lo que va de liga. Un conjunto con pocas grietas y que sabe gestionar los partidos sumamente igualados. «Muy rocoso, no puede ser de otra manera con los equipos de Toni Seligrat; duro y competitivo. El hecho de empatar tantos partidos es anecdótico. El domingo tuvo ocasiones suficientes para haber derrotado al Saguntino, pero a veces la pelota no quiere entrar y espero que aquí continúen igual. Nosotros deberemos trabajar mucho para, por un lado, romper la defensa férrea y por el otro, para no dejarnos sorprender a la contra ni en acciones de balones divididos», destaca el míster del Ontinyent. Por cierto, el entrenador torrentí del Sabadell verá el partido desde la grada al ser sancionado con dos partidos por la expulsión del pasado fin de semana ante el Saguntino.

Para este encuentro, Vicente Parras recupera a Raúl, pero pierde a Zarzo por una micro rotura que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas. También se queda fuera por lesión, Bandera, bastante recuperado de su lesión en Sevilla, pero aun no está para jugar. A todos ellos, se les une Carrasco que cumplirá un partido de sanción por su expulsión en Olot. Por tanto, el técnico ilicitano dispone de los 18 jugadores, justo para diseñar una convocatoria completa.

El encuentro de mañana en el Clariano arrancará a las cinco de la tarde y será arbitrado por el colegiado madrileño Aarón Vázquez González.