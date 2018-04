Orlando correrá en Ontinyent

Orlando Ortega, vigente subcampeón olímpico de los 110 metros vallas, inaugurará su temporada deportiva el próximo sábado en la renovada pista de atletismo de Ontinyent. Será en una reunión atlética de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV), organizada por el club CAVA StockLogístic con la colaboración del ayuntamiento y que fue dada a conocer ayer en el polideportivo municipal.

El deportista empadronado en la capital de la Vall, participará en Ontinyent en una modalidad poco habitual en él, los 200 metros lisos, en el marco de una jornada que incluirá también pruebas abiertas en deportistas populares y de base. Aun así, no se descarta la presencia del de Artemisa en su prueba de 110 metros vallas. La cita tendrá lugar entre las 17 y las 19:30 horas, e incluirá pruebas atléticas de lanzamiento de martillo, de peso, y pruebas de velocidad de 100, 200, 500, 1.500 y 3.000 metros lisos, para finalizar con 110 metros vallas. Habrá pruebas para categorías sub 14 y sub 16 escolar, y la prueba de 3.000 metros lisos será de carácter popular, pudiendo participado atletas sin licencia federativa.



El atleta elogia la nueva pista

El atleta hispanocubano habló sobre la nueva pista de Ontinyent afirmando que «ahora tenemos una pista muy buena para entrenar, y que ahora vamos a probar también para competir». Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez agradeció a Orlando «su amabilidad y predisposición a participar en una jornada con la que se va a visualizar que la nueva pista puede ser utilizada por todas y todos, por deportistas de alto nivel y también de base». El ex presidente de la Federación Valenciana de atletismo, el ontinyentí Vicente Revert, apuntó que «con esta prueba damos cumplimiento a dos aspiraciones que teníamos: atender al deseo que tenía Orlando de correr en Ontinyent, y poder probar algunas de las mejoras introducidas a la pista como el nuevo sistema de cronometraje eléctrico», dijo.

El presidente del CAVA, Andreu Gramage añadió que la reunión atlética «era una asignatura pendiente que teníamos desde que se abrió la pista. Orlando sentía que estaba en deuda con la ciudad después de la gran recepción que se le hizo después de la plata de Río de Janeiro», señaló. Por último, el concejal de deportes, Óscar Borrell subrayó que «la pista anterior estaba más que amortizada ya que no se mejoraba desde que se inauguró en 1991, y renovarla era una demanda histórica».