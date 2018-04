El Benigànim y el Atzeneta no pasan del empate ante el Muro y Portuarios

Vicent Gandia

No fue una semana prolífica para los equipos del grupo III de la Regional Preferente. Atzeneta y Benigànim saldaron sus compromisos con sendos empates a uno ante Portuarios y Muro respectivamente. Y el Canals cayó en Alginet. En el Municipal beniganense, tablas en el marcador en un partido donde el Benigànim no encontró su estilo de juego y se vio superado en ciertas fases del envite por un Muro mejor plantado sobre el césped sintético. De hecho, en la primera parte las ocasiones de gol fueron para los futbolistas naranjas pero se encontraron con un inspirado Peiró. En la segunda mitad, las oportunidades también tuvieron un dueño claro y este fue el Muro, si bien es verdad que el cuadro ganxut disfrutó de las suyas. Un exrojiblanco, Torrella, adelantó a los del Comtat al cuarto de hora del segundo acto. A partir de aquí, el choque se rompió y ambas escuadras se acercaron con peligro a las inmediaciones de Peiró y Jorge Valls. Fue en el descuento cuando llegó la alegría para los locales con un penalti señalado por el colegiado por una mano dentro del área alicantina que convirtió Kevin en la diana del empate. El técnico José Carlos Mullor calificó el partido de «muy complicado para nosotros porque en ningún momento nos encontramos. El Muro en muchísimas fases del encuentro fue superior. Por ello, ese punto al final puede ser muy importante. No somos el único equipo que en el último minuto hizo el gol este fin de semana».

En el otro enfrentamiento de la zona, el Atzeneta se vio sorprendido en el Regit por el atrevimiento del Portuarios, que arrancó un punto en una confrontación marcada por las ocasiones erradas por los de Roberto Granero y por la actuación arbitral, muy protestada por los locales. El buen inicio del conjunto de la Safor fue neutralizado por Manu Gasent y Cristian con dos oportunidades claras de gol, la segunda repelida por el larguero en un intento de gol olímpico por parte del exfutbolista del Almoradí.



El Atzeneta sigue líder

Perdonó el equipo taronja, no así los visitantes que se adelantaron en el luminoso con un gol de Edward en el minuto 33. Tras el receso, los de Granero continuaron con su dominio aplastante obteniendo un merecido premio con el gol de Obele a centro de Paco Sáez. Una diana que aumentó la intensidad de un Atzeneta que no pudo volver a perforar la meta de Sergio, conformándose con el empate, que le mantiene en la primera posición de la tabla. Roberto Granero felicitó a sus jugadores por la magnífica actitud en un envite lleno de adversidades y criticó la labor del colegiado de la contienda. «La actuación arbitral marcó el partido, estuvo desastroso, nos perjudicó claramente hasta tal punto de influir en el resultado. La expulsión de Cristian fue muy rigurosa, incluso los jueces de línea le indicaron que era amarilla, sin embargo, tomó la decisión de roja directa. Luego, hay un penalti claro a Manu Gasent que tampoco se atrevió a pitar».

El Canals cayó derrotado el pasado domingo en su visita al Alginet (2-0), en un partido en el que los de José Adrián Aroca aguantaron durante la primera parte, que acabó sin goles. Un primer tiempo sin un dominador claro y con pocas ocasiones, entre las del Canals dos de Coulibaly. La segunda parte estuvo dominada por los locales, que a los cinco minutos se ponían por delante y en los últimos minutos lograban el segundo gol. El Canals buscó el gol con insistencia, con ocasiones de Giménez y Coulibaly, y más tras quedar los locales con diez, pero los ansiados tantos no llegaron. La primera victoria se le sigue resistiendo al Canals, colista de la tabla.