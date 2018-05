El Atzeneta ya es equipo de promoción y Benigànim sufre para ganar al Canals

El Atzeneta ya es equipo de promoción de ascenso a Tercera división después de superar al Tous por 2-0, con goles de Obele y Quico. Por su parte, el Benigànim sufrió más de lo esperado para derrotar al colista Canals, que incluso tuvo sus opciones de amargar la tarde al conjunto ganxut. En el Regit, triunfo del líder y clasificación matemática para el play off. En una tarde de buen fútbol, el bloque taronja pasó por encima de un Tous que se sumó a la fiesta valldalbaidina. Obele abrió la lata en un tiro cruzado tras un centro desde la izquierda de Abdón. Las llegadas al área pantanera eran constantes y solo la falta de acierto evitó la sentencia del partido antes del receso.

En la segunda parte, Quico Vanyó puso la guinda a un triunfo que contenía un premio perseguido como era las eliminatorias por subir de categoría, con dos jornadas todavía por delante para cerrar la fase regular, por lo que Roberto Granero podrá gestionar con tranquilidad los minutos de sus jugadores pensando en el otro gran objetivo del club: el ascenso. El técnico de Chella recalcó las buenas sensaciones que dejó su equipo «porque afrontó el encuentro con mucha intensidad y con una gran actitud, conscientes de lo que nos jugábamos. Estamos muy contentos porque hemos conseguido el primer gran objetivo de la temporada a falta de dos jornadas de terminar la liga, un logro nada sencillo en un grupo tan competitivo como este. Ahora nos queda afrontar los dos partidos que quedan con la ilusión de acabar primeros. Al mismo tiempo, debemos intentar llegar limpios de tarjetas a la promoción».



Benigànim-Canals

A escasos kilómetros del Regit no lo tuvo nada sencillo el Benigànim para imponerse (2-1) a un Canals que volvió a ponerse la careta de lobo que tantos problemas ha causado a los conjuntos de arriba durante esta liga, a pesar de contar con tan solo un punto en la clasificación. En una primera parte espesa, Mata y Salom pusieron por delante a los locales. Tras el descanso, el Canals tomó el timón del envite ante un desdibujado Benigànim que vio como Eric acortaba distancias y ponía dramatismo al encuentro. Los últimos instantes fueron no aptos para cardiacos ya que los canalenses pusieron cerco a la portería de César, titular con los blanquirojos por la sanción de Toni Peiró. El técnico del Benigànim, José Carlos Mullor, reconoció el sufrimiento de su escuadra porque «es el típico encuentro donde el futbolista no sale activado, mostrando una actitud que no corresponde a un partido como este en el que el rival, en teoría, no debe plantear excesivos problemas, y sin embargo acabó poniéndonos en serias dificultades. Es justo reconocer que no se estuvo al nivel que se esperaba pero al final lo más importante es que los tres puntos se quedaron en casa».

El Canals, que puso en aprietos a los locales y tuvo cerca el empate, acabó con diez por la lesión de Marcos Ballestero, y no fue el único contratiempo al que tuvo que hacer frente el conjunto de José Adrián Aroca. En lo primeros minutos de partido Kabbouri, en una disputa del balón, se dio en la cabeza contra una valla y tuvo que salir del campo durante unos minutos. Además, el portero Aitor se lesionó del tendón de Aquiles en el minuto 7 y tuvo que ser sustituido por Carlos Sabater.