Les escoles podran rebre una ajuda per desfilar al Corpus

Els centres educatius de Xàtiva implicats en la processó del Corpus podran beneficiar-se de les subvencions culturals després de la modificació de les bases per part de l'Ajuntament de Xàtiva. D'aquesta manera es reconeix la implicació dels centres que durant més de 25 anys han participat d'aquesta festivitat, facilitant així que els col·legis i les associacions de pares i mares d'alumnes puguen regenerar el material i els instruments emprats en les dansetes que ofereixen els xiquets en la part cívica del Corpus.

«Gràcies a aquestes ajudes els elements tradicionals d'aquesta festivitat podran adaptar-se a les noves necessitats dels centres educatius», ha explicat el regidor de Cultura Jordi Estellés, qui també ha afirmat que en qüestió de dies s'iniciaran les obres de la Casa Santandreu per convertir-la en el futur Museu del Corpus de Xàtiva. «Dintre de la línia de recuperació de la festivitat, la comissió integrada per membres de l'Escola de Danses i representants de l'Ajuntament de Xàtiva comencen a coordinar-se per fer del Corpus una festa gran», ha afegit el regidor en un comunicat oficial.