Cumpleaños en el Palau con los Mil de Mahler

Hay nuevo treintañero en la ciudad. El Palau de la Música celebrará el próximo martes sus 30 años de vida. En los últimos meses ha sacado músculo y ha demostrado estar en plena forma: Daniel Barenboim, Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez, Grigori Sokolov,... Han sido algunas de las primeras figuras de la música mundial que han pisado recientemente el auditorio del Paseo de la Alameda. Porque 30 años no se cumplen todos los días.

La orquesta sale a las plazas

Por ello, el Palau de la Música ha preparado una serie de actividades para celebrar sus tres décadas. Las primeras comenzaron ayer mismo y en la calle. Bajo el paraguas y lema «Un palau obert», la orquesta se abrió más que nunca a la ciudadanía. Hasta tres conciertos al raso se celebraron ayer en otras tantas céntricas plazas de la ciudad. A las 18 horas, la sección de cuerda de la Orquesta de València (OV) interpretó en la plaza del Patriarca obras de Händel, Bach y Pachebel, que combinaron con piezas tan actuales como la banda sonora de la película Piratas del Caribe o canciones pop de Lady Gaga y Coldplay.

Tan solo una hora después, a las 19 horas, los viandantes se sorprendieron con los miembros de la sección de viento-madera, quienes llevaron hasta la plaza de Lope de Vega composiciones de Dvorak y la célebre Carmina Burana. La terna la completó el conjunto de metales de la agrupación del Palau, que en la plaza de la Virgen, desde las 20 horas, deleitaron a los ciudadanos con una selección de obras de Brahms, Gabrieli, Mouret, Strauss y Purcell.

Este fue el comienzo de una semana de celebraciones y actividaes que ayer presentaron en el mismo Palau la presidenta del auditorio y concejala de Cultura, Glòria Tello, acompañada por el director del Palau, Vicent Ros.

Jornada de puertas abiertas

El martes, día en que el Palau cumple 30 años, el auditorio celebrará una jornada de puertas abiertas, de 10 a 14 horas, en la que los visitantes podrán recorrer las entrañas del edificio, incluso por espacios nunca transitados por el gran público. A lo largo de la mañana, cómo no, la música invadirá los distintos rincones del Palau. Habrá actuaciones de los alumnos del Conservatorio Municipal José Iturbi y de soprano y arpa; pases para asistir al ensayo de la OV y de la Banda Municipal; actuaciones de conjuntos de cámara del Conservatorio Superior de Música de Valencia, así como conciertos de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de València.

Ese mismo día, el 25 a las 19.30 horas, como fiesta de cumpleaños, se celebrará un concierto conmemorativo por el 30 aniversario a cargo de la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro Fernando Bonete. Interpretarán Es chopá... hasta la Moma, de Salvador Giner; Marcha burlesca, de Manuel Palau (interpretada hace 30 años en el concierto inaugural del Palau), La vida breve, de Manuel de Falla; Spartacus, de Aram Khachaturian/José Ferriz; y Fernando Bonete ofrecerá el estreno absoluto para la ocasión de su obra Jardins del Túria (Als 30 anys del Palau).

En este concierto se distinguirá a la Banda Municipal y al exalcalde de València Ricard Pérez Casado, primer edil de la ciudad hace 30 años e impulsor de la construcción del Palau. La Banda Municipal recibirá una escultura creada por encargo y para la ocasión del reconocido escultor ceramista valenciano Enric Mestre, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y ganador de varios galardones nacionales e internacionales. «Hemos querido darle la alta distinción porque el Palau nunca le había dado ningún premio y era un momento perfecto para hacerlo», dijo ayer Tello.

Los casi 500 del Palau

Y uno de los platos fuertes de la fiesta tendrá lugar el viernes 28. Será entonces cuando hasta 460 músicos y artistas se suban al escenario del Palau de la Música para interpretar la «Sinfonía núm. 8 ´de los Mil´», de Gustav Mahler, «que no se interpretaba 1990 debido a la complejidad para llevarla a cabo», recordó la concejala de Cultura. De este modo, aunque no será el millar que el compositor alemán deseaba, estarán sobre la escena la OV, bajo la dirección de Yaron Traub, el Coro de la Generalitat Valenciana, el Philharmonia Chorus, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, el Orfeón Valenciano y un elenco solista formato por las sopranos Ricarda Merbeth, Julia Novikova y Ofelia Sala, la mezzosoprano Theresa Kronthaler, el tenor Nikolai Schukoff, el barítono José Antonio López, el bajo Alfredo García y la mezzosoprano María Luisa Corbacho. Este concierto se repetirá el sábado.

Al respecto, Ros incidió en la oportunidad que supone este concierto, puesto que, «hoy en día, conforme están los presupuestos para la cultura, no hay prácticamente un auditorio que lo programe porque no tiene sentido» si no se hace con un amplísimo grupo de cantantes. Recordó que en 2010 el Palau hizo el ciclo completo de Mahler a excepción de esta pieza, que es, insistió, «muy cara de montar y con unas características técnicas muy específicas».

Congreso internacional y jazz

Tello añadió, en cuanto a las celebraciones del aniversario, que además «estamos trabajando en un espacio expositivo permanente sobre música y en un congreso internacional de música, para finalizar los actos conmemorativos».

Finalmente, Ros invitó a los ciudadanos a acudir a la jornada de puertas abiertas del día 25 «para poder disfrutar y conocer esta casa». El director recordó también que el día 30 de abril «celebraremos el día Internacional del Jazz con un concierto de la agrupación valenciana Kiko Berenguer Quartet, que se une a estas celebraciones».