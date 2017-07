Unión Musical de Dolores gana la sección tercera del certamen de bandas 'Ciudad de València'

Unión Musical de Dolores (Alicante) con un total de 364,5 puntos, ha resultado la ganadora de la sección tercera del Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de València" 2017, que se celebra en el Palau de la Música hasta el domingo 23 de julio, la Banda Sinfónica Obra Salesiana del Niño Jesús - Bogotá (Colombia) ha quedado en segunda posición con 310,5 puntos, mientras que Asociación Musical "la Inmaculada" de Arroyo del Ojanco (Jaén) ha ocupado el tercer lugar con 308 puntos.

De esta manera, han concursado por orden de intervención, Unió Musical d'Ibi (Alicante), Unión Musical de Dolores (Alicante), Banda Sinfónica Obra Salesiana del Niño Jesús - Bogotá (Colombia), Asociación Musical "la Inmaculada" de Arroyo del Ojanco (Jaén) y Unió Musical del Grau de Castelló (Castellón). Actuará como banda invitada Arsonora Saxophone Ensemble (València).

La dotación de los premios para la sección tercera ha sido de 3.000 euros para la ganadora, 1.500 euros para la segunda y 1.000 euros para la tercera. El público ha tenido la oportunidad de seguir el certamen en directo a través de Streaming, con un enlace específico que figura en la página web del certamen www.cibm-valencia.com.

Sección segunda

Mañana será el turno para las bandas de música que competirán en la sección segunda del Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia" 2017. Competirán por orden de actuación, las sociedades musicales: Aso. Cultural Agrupación Musical de Linares (Jaén), Harmonie St. Caecilia Blerik (Holanda), Sociedad Musical "la Familiar" de Benissanó (València), Agrupació Musical Artística Santa Cecilia de la Vilavella (Castellón), Associació Banda de Música de Manacor (Islas Baleares), Sociedad Musical "la Popular" de Pedralba (València), y cerrando la noche como agrupación invitada Jungle Bläserphilharmonie NRW (Alemania).

Las sociedades interpretaran un pasodoble de libre elección, una composición libre, y la obligada para esta sección es "Around the World in 80 Days" de Otto Schwarz.