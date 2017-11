Llorens: "Estamos negociando poder traer un museo Sorolla al edificio del Reloj"

El pintor Joaquín Sorolla está cada vez más cerca de su tierra. Más allá de las exposiciones temporales con las que debe conformarse -por ahora- el seguidor del «maestro de la luz», el proyecto de un futuro museo sobre su figura podría empezar a tomar forma sobre el horizonte.

Mundialmente conocidas y reconocidas son sus estampas de muchachas y niños en la playa. De ahí que la ubicación de una futura institución Sorolla pueda asentarse en la zona marítima. De hecho, Vicent Llorens, director del Consorcio Valencia 2007 -órgano que explota y gestiona la Marina Real Juan Carlos I- aseguró ayer en exclusiva a Levante-EMV que «en cuanto a la posibilidad de acoger un museo dedicado a Sorolla, sólo puedo decir que estamos haciendo gestiones para conseguirlo con algunas instituciones. Pero, de momento, no podemos decir nada más», dijo cauto Llorens.

En concreto, Llorens señaló que «el edificio del Reloj del Puerto de València sería un lugar magnífico para poder albergar una colección museística de este calibre. El edificio está en perfectas condiciones de uso, aunque es cierto que habría de llevarse a cabo algunas actuaciones para que pudiera adaptarse como museo, y más en el caso de albergar obras de Sorolla. Pero estructuralmente, es el lugar perfecto y el adecuado por muchas razones».

«Como iniciativa, la posibilidad de traer a Sorolla a la Marina de València me parece algo magnífico. Aumentaría el atractivo de la Marina y a atraer a todo tipo de público. La Marina necesita una oferta que sea atractiva para gente que no sea estrictamente del ámbito náutico o que venga a los restaurantes o a la incubadora de empresas», añadió el director del Consorcio.

«Hoy en día, si un día entre semana por la mañana viene a la Marina alguna persona no relacionada con todo eso, está una hora por aquí, ve que todo es muy bonito, pero se va porque no hay nada más. Por eso un proyecto museístico como el del Museu del Mar (que se proyecta en el edificio Varadero) o la posibilidad de un museo dedicado a Sorolla, sería algo magnífico. Y no sólo para la Marina, sino para los barrios marítimos que actualmente carecen de equipamientos de este tipo», dijo Llorens.

Actualmente, explicó Llorens, el edificio del Reloj lo gestiona la Autoridad Portuaria, que es también la propietaria del inmueble. «Lo usa para cuestiones suyas, pero no tiene un uso diario e intenso».

Sí avanzó que «actualmente el Consorcio ya está trabajando para poner en marcha junto al Ayuntamiento de València el Museu del Mar, y también con el Oceanogràfic en un proyecto para que la dársena interior acoja varias instalaciones para albergar a los animales en proceso de recuperación», explicó el director de la entidad.