La escritora Alicia Giménez Bartlett recibe este viernes el premio González Ledesma

La escritora española Alicia Giménez Bartlett recibe este viernes en la Sala Russafa el premio González Ledesma de VLC NEGRA, que reconoce una trayectoria literaria de mérito. Giménez Bartlett, que nació en Almansa y cursó estudios universitarios de Filología Inglesa en València, confiesa que este premio le hace "muchísima ilusión. Esto parecerá una chorrada que digo a todo el mundo cuando recibo un premio pero no así. Estudié en València, vivo la mayor parte del tiempo en Vinaròs y me gusta la mentalidad de la gente de esta tierra, es un lugar que recuerdo con un cariño especial. Es un premio que me recuerda una etapa muy feliz".

Después de 22 novelas publicadas, la mitad de ellas de la serie Petra Delicado, la escritora afirma que sigue teniendo "entusiasmo por escribir, aunque no tanto por publicar", que se ha vuelto "más escéptica" y que, aparte de su evolución como autora, "sigo siendo poco más o menos igual: nunca he estado segura de la calidad de lo que hago, cada novela es un reto nuevo, siempre tengo la impresión que será la última y que no voy a ser capaz de escribir la siguiente". Sí reconoce haber cambiado más como persona: "Me he vuelto más solitaria, menos amante de estar con gente e incluso de comunicarme, soy más escéptica y tengo mucho peor humor del que tenía cuando era más joven, ahora hay veces que todo me enfada".

Con respecto a la época en que vivimos, la escritora siente que su tiempo "ya pasó, no acabo de entender bien lo que ocurre a mi alrededor, a la sociedad en sí, a la manera de reaccionar de la gente, hacia dónde vamos, el interés común, no creo estar en el mismo tren. Eso no quiere decir que no soy superior o inferior, es señal de que envejezco".

Alicia Giménez Bartlett enumera los buenos recuerdos de su carrera: "La publicación de mi primera novela y las noticias de nuevas traducciones de mis libros, aunque hayan sido contratos pequeños". Y también algunas cosas que no volvería a hacer, como la época de su vida "en la que ejercí como crítica literaria de autores españoles. Pensaba que se trataba de algo superficial y sin embargo me creó enemigos. Yo nunca me he acordado de quién me ha hecho malas críticas. Aunque es cierto que si el crítico detectaba los puntos débiles de mi novela que yo intuía significaba para mí un mazazo. Cuando no han tenido razón me ha dado igual, nunca he cogido berrinches, esto es un juego sin más. Además, he llegado a la conclusión de que cada vez hay menos gente que lee las críticas".

Haber conseguido vivir de la literatura le ha permitido cumplir un sueño: "Aunque es muy tópico, mi sueño poder trabajar en el campo, tener perro y salir a pasear con él se ha hecho realidad". Finalmente, le pedimos que dedique el premio. No se lo piensa: "A los que siguen la serie de Petra Delicado, que se ha convertido en un personaje que forma parte de sus vidas. Son reincidentes y fieles. Algunos envían cartas a la editorial y me aconsejan sobre cómo tendría que actuar Petra".

Una primera jornada dedicada al giallo

Además de a Alicia Giménez Bartlett, la primera jornada de VLC NEGRA estará dedicada a autores de Italia, un país donde la escritora española también se ha hecho un hueco en las estanterías. Santo Piazzese y Mirko Zilahy serán protagonistas del encuentro 'Cuando el negro es amarillo', puesto que allí el género negro se conoce como giallo. Moderará la mesa el periodista Voro Contreras.

El segundo encuentro reunirá en el escenario de la Sala Russafa a la italiana Ben pastor y a la autora española, que mantendrán una conversación 'Desde las dos orillas del Mediterráneo", que será conducida por el periodista Mikel Labastida.

Mañana también se celebrará el primer encuentro en centros educativos. Vicente Marco visitará a los alumnos del IES El Molí El Sol de Mislata, se proyectará 'Los sobornados', de Fritz Lang en la Filmoteca y los usuarios de la Biblioteca Pública de Aldaia disfrutarán de un club de lectura con el francés Bernard Minier.