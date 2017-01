Els il·lustres del swing

Els valencians Copa Ilustrada Band és una de les formacions més assentades en el panorama musical espanyol, representants del swing actual, i liderats pel crooner Javier Botella. Dèsset músics integren una «big band» que ha posat banda sonora a bona part dels escenaris espanyols, representant la reivindicació per un estil musical de retorn.

Després del seu primer disc i després de prop de 600 concerts en el seu haver-hi, Copa Ilustrada acaba de traure el seu segon treball baix el títol The Best is Yet To Menja, un homenatge „en paraules del seu creador Javier Botella„ «als anys daurats del swing, l´època de les grans orquestres, com la de Duke Ellington o Count Basie i repertoris interpretats per grans veus com Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr o Lou Bennet, fins a més contemporanis com Harry Connik Jr., Michael Bubble o Robbie Williams, arranjadors de primer nivell mundial com Quincy Jones, John LaBarbera, Dave Wolpe, Jerry Nowak o Matt Amy».

Inspirat en les grans orquestres

El segon disc de Copa Ilustrada, gravat en els estudis PKO baix la direcció musical d´Aaron Pozón integra temes com Luck be a lady, The best of everything, For onze in my life, Day by day, Em and my shadow, The best is yet to menja, All the way, Sunny, You make em feel sota young, Where or when, One for my baby o How do you keep.

Està, assenyala Botella, «inspirat en les grans orquestres que portaven els mítics crooners en els seus concerts més importants de Las Vegas, Los Angeles, Nova York€ o desembarcant a Europa de la mà d´actors i actrius com Grace Kelly, Tony Adobeu, Charles Aznavour».

El concert de presentació, «La nit dels crooners. Javier Botella&Copa Illustrada Band», serà el divendres 13 de gener en Rambleta. El preu de les entrades serà a benefici de l'ONG Surg For All, que destinarà part de la recaptació als seus treballs quirúrgics a Àfrica.