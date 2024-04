Marcapàgines solidaris pels drets de tots els infants

Save The Children ha posat en marca un curs més el seu projecte «Marcapàgines Solidari» al qual molts centres s’han inscrit, aprofitant el Dia del Llibre que es va commemorar ahir. Marcapàgines per la Solidaritat és una activitat creativa, educativa i solidària on alumnes de 0 a 18 anys dissenyen i pinten marcapàgines, que els centres poden vendre a voluntat, perquè es convertisquen en una oportunitat de supervivència i protecció per a milers de xiquets i xiquetes.

El curs passat van participar un total de 41 centres de la Comunitat Valenciana amb 7.007 alumnes i 535 docents, que van aconseguir recaptar 12.672 euros. A tota Espanya, els col·legis i instituts van ser 420, amb 79.079 estudiants, 5.853 professors i una recaptació total de 148.442 euros, destinats a millorar la situació d’infants empobrits.

Alumnat de l’ Escola Infantil Titelles, fent l’activitat. / Miguel Borque/Save The Children

Des de Save The Children expliquen que no es tracta d’una venda a l’ús, es busca que els lectors solidaris realitzen una donació a canvi del marcapáginas decorat, fent costat als alumnes. L’activitat celebra la seua 16a edició i dona els materials als centres —també disponibles en valencià—, perquè els xiquets i les xiquetes puguen pintar-los, decorar-lo si aprendre.

Guia didàctica i propostes per a l'aula

Si bé es proposa la data del 23 d’abril, la iniciativa està oberta durant tot el curs i els centres poden apuntar-se en qualsevol mes. Enguany es recorden cites d’Eglantyne Jebb, l’activista i fundadora de Save The Children, perquè els infants coneguen els seus drets.

Els centres que participen tindran una guia didàctica amb propostes de treball a l’aula sobre els drets dels xiquets i xiquetes; fulles retallables amb cinc marcapàgines; diplomes per a tots els participants; i cartells per a anunciar l’activitat en el centre.

A més, també se creen per als escolars carnets del lector solidari perquè els participants busquen patrocinadors per als seus marcapàgines a l’hora de recaptar els fons que després entrega el centre.