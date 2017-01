Més dones de cine per favor?

Recorda la treballadora social Eva Salvador, que l´aposta de Simone de Beauvoir per aconseguir la igualtat passava per batre en dos fronts: «conscienciar la dona que el seu paper és tan sols una construcció social imaginària a força de tòpics i mites creas pels homes i exigir-li a l´home una revisió de les seues perspectives», tot citant al catedràtic de literatura J.M. Gago. I és que la Beauvoir va ser portada al cinema per Chabrol (La sangre de los otros), Marco Leto (La mujer rota), o Ate de Jong (Todos los hombres son mortales). I però afegeix la valenciana, «encara fa molta fred, Simone». I es pot afegir una altra afirmació anònima pillada al vol en una manifestació: prou de gastar la paraula home com a sinònim d´èsser humà.

Precissament, amb molta cura per les paraules s'expressava ahir la directora del festival Dona i Cinema, la també directora de cinema Giovanna Ribes, en la presentació del IV Festival internacional que projectarà en València, del 16 al 20 de gener, un bon grapat d´obres audiovisuals realitzades per dones.

Segons Ribes, «hem registrat enguany unes mil pel·lícules de 44 països, per a que després diguen que no hi ha cinema dirigit per dones. N´hi ha, i molt, dels quals hem aconseguit programar quatre llargmetratges de ficció, quatre llargs documentals, quatre curts documentals i trenta tres obres entre curts de ficció, videocreació i animació. En total, quaranta dos produccions dirigides per dones de tot el món». Les projeccions seràn als cines Babel (tres sessions diàries) i al Centre Octubre.

La presentació del festival es feia ahir a la Filmoteca de València amb la presència del director general de l´Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, que ha donat suport al festival; la presidenta de DONESenART, Antonia Bueno, digam l´associació mare del festival de cinema com així de l´altre Octubre i Dones; la citada Giovanna Ribes i la directora tècnica Deborah Micheletti. També estava l'actriu i directora valenciana, Amparo Climent, que és la professional del cinema homenatjada en aquesta edició.

Climent ha treballat com actriu amb J.M. Montes, R. Gassent, José Luis García Sánche, Manuel Gutiérrez Aragón, A. Linares, Alfonso Ungría, Adolfo Marsillach, Antonio Isasi-Isasmendi o Eloy de la Iglesia, entre d´altres. És actriu, artista i pintora, a més a més, directora dels llargs documentals Las lágrimas de África o Los sueños de Idomeni, Recuerdos en el Jardín i El viaje de Robles. I és membre de la junta directiva de l´Acadèmia de Cinema. Precissament, la presidenta d´esta institució, Yvonne Blake, participarà com a jurat en el festival. Noms importants, com també el de Pilar Pérez Solano, no pel seu càrrec polític sinó pel seu Goya de Las maestras de la República.

El festival Dona i cinema, en realitat, és una branca de les activitats de l'associació DONESenART. L´objectiu és, entre altres coses, visibilitzar el treball de les dones en tots els camps de la indústria cinematogràfica, on, segons explica Ribes, «no són pocs els problemes als quals ens enfrontem». «Visibilitzar a les dones en el cinema; també visibilitzar el cinema valencià», afegia.

De fet, i amb eixa cura per les paraules, Ribes assenyalava que per eixempe Micheletti no és subdirectora sinò directora tècnica i que les taules redones, en este festival, es diuen diàlegs. Enguany destaca un per esbrinar quin és el concepte de gènere mb el col·lectiu LGTB. I és que Dona i Cinema, a banda de la Secció Oficial, inclou activitats paral·leles com els citats diàlegs i tallers sobre el paper de les dones en la indústria cinematogràfica i la seua representació davant i darrere de la càmera. En aquest punt es comptarà amb professionals com Cristina Rodríguez (No culpes el karma de lo que te pasa) o Eva Díaz (Dioses y perros). Estes activitats tindran lloc en les seus de SGAE i EASD. La cloenda se celebrarà el divendres 20 en CCC Octubre amb dues projeccions paral·leles de les pel·lícules guanyadores de l'última edició del festival.