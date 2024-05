El Festival 10 Sentidos s’inaugura amb dos grans propostes internacionals

València és, sense dubte, la ciutat dels festivals. Sort que hi ha certàmens per a tots els gustos i edats. Entre ells, es troba el Festival 10 Sentidos que va obrir ahir les portes de la seua 13ena edició amb una interpretació del coreògraf francés Sadeck Waff a l’explanada de l’Assut, a la Ciutat de les Arts i les Ciències, qui va estar acompanyat per estudiants de dansa valencians, que van realitzar un mur humà en moviment. Així, la peça «Murmuration» es tracta d’un treball de precisió inspirat en la natura per a trascendir la realitat i transportar la cultura per tot el món.

Baix el lema «PorLaCultura», esta edició ha apostat per una programació que acull creadors i creadores consagrats, emergents, locals i internacionals de diferents disciplines i geografies, que pretenen apropar les expressions artístiques a tota la comunitat i potenciar l’art com a catalitzador d’acció social.

Durant estos dies, el públic podrà disfrutar de diferents propostes com el projecte comunitari «Ninguna parte (Aprendiendo a vivir)», que conta amb la participació de l’artista valencià Jaume Ibáñez i integrants de l’associació Asindown i la Coral Allegro de l’ONCE València. Tots ells presentaran un exercici d’expressió multidisciplinar amb l’aula com a element d’inspiració, que es mostra com un espai buit i un tros de casa disposat per a aprendre.

Per altra banda, el teatre Escalante acull la representació de la mítica companyia «Rosas», de la coreògrafa i ballarina belga Anne Teresa de Keersmaeker. Així, l’obra «Fase, four movements to the music of Steve Reich» va canviar el discurs de la dança contemporània i va ser interpretada per la pròpia autora fins a 2018. A partir d’eixe any, passa a càrrec de les ballarines Laura Bachman i Yuika Hashimoto, que ho presenten avui.

Presència juvenil

El festival torna a posar en marxa el Club d’Espectadors Joves-IVAJ per als més joves amb l’objectiu d’apropar les arts a un públic més jove i promoure la fidelitat de les noves audiències. En este sentit, els adolescents poden accedir a una vintena de propostes culturals de manera exclusiva per a viure l’experiència darrere dels escenaris.

Les activitats seguiran fins al pròxim 18 de maig sense descans per diferents espais i seus de la ciutat. Entre estes, destaca la trobada entre professionals de les arts de tota Europa el 6 de maig en el Monestir de Sant Miquel dels Reis per a contribuir al diàleg i reflexió sobre la cultura i l’acció social.