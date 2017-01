De la realitat líquida a la etèria i allò efímer

Allò que els ulls han de dir pot ser siga una experiència del desconcert davant una realitat, que si Zygmunt Bauman qualificava de líquida, des del col·lectiu FotoespaiGandia (FEG) complementen amb allò eteri, val a dir, intangible o poc definit i, a la vegada subtil o sublim, i també efímer, és a dir, que és passatger i no s´escriu amb el desig de perdurar sinò per a un objectiu concret. Com la vida i tantes coses.

Tot siga per presentar l´exposició (no virtual) que s´inaugura demà a la Sala d´Usos Múltiples del CRAI Escola Politècnica de Gandia com una de les activitats organitzades pel FEG, una organització no vertical i independent, un consorci, diu el seu coordinador Pep Aparisi, amb una intensa història darrere, llibres com Port-gandia i 6.000 estúpids i deu més (col·lecció Efímer), passant per una estreta relació amb Alberto Garcia Alix, aquell fanzine de qualitat El canto de la tripulación (anys vuitanta), que va derivar en l´exposició Si no hay viento habrá que remar, de Asensio Rodríguez Yiyo, i tantes coses que no entren en esta mesura de temps.

Però tornant a l´avui, la mostra que s´inaugura demà es titula Etèria i correspon als treballs de Xavier Mollà (Ontinyent,1962), un dels quals il·lustra aquest article. «Sí, seduir, i també suggerir, encantar, interessar, evocar, imaginar, induir, somiar, gaudir€ Si la fotografia és l´art de la llum, les fotografies de Mollà estàn molt a prop de convertir-se en paradigma. Les imatges són síntesi d´allò que els ulls de l´autor veu, sense artificis, sense barroquismes, complements intranscedents€, només llum neta i ombres», diu el text de presentació d´una mostra (oberta fins el 4 de febrer) i amb la qual s´enceten un seguit d´activitats organitzades pel FEG, que torna ser subseu de la biennal de foto que celebra el MuVIM el 2017.

La col·laboració dels gandians amb el museu consistirà en sis exposicions fins al mes de maig i la publicació de dos llibres. Les exposicions seràn de Natxo Francesc (Dublin), Pep Aparisi (Díptics i Gandia panoràmica), Francesc Vera (Absències) i Paco Martí (El somni d´una cosa), en un projecte batejat com FEG/FOTOGRAFICA 2017, en el qual participen els escriptors Rafa Gomar, Anna Moner, Josep Monrabal, Ximo Urenya i Ramon Ramon. Tot això es reunirà en el llibre 10 al n{v}ostre gust, editat pel FEG i amb una tirada de 800 exemplars. I d´altra banda, el llibre Gandia Panoràmica, amb fotos d´Aparisi i textos de Gomar, que produït pel Muvim, tindrà exposició a la Casa de Cultura de Gandia a l´abril «entre la claror de diversos esguards i el ressò de múltiples paraules», diría Gomar.

I és que si el FEG va nàixer el 2009 i des d´aleshores fa força per tindre incidència en el món cultural de La Safor, ara després de set anys d´engrescament, volen eixamplar i evolucionar cap a la producció d´exposicions i de llibres sense renunciar a la seua manera de fer en una transició cap endavant. Estes activitats compten amb la col·laboració dels ajuntaments d´Alzira, Xàtiva, Ontinyent, L´Alcudia, Sueca i Gandia, l´Universitat Jaume I, la Politècnica i l´Institut d´Estudis Catalans d´Alacant.