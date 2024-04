Bambalina Teatre revisita la tragèdia de ‘Èdip Rei’ en el Principal

‘Èdip Rei’, una de les tragèdies gregues que perviuen en l’imaginari de manera «més clara i evocadora», arriba aquest cap de setmana al Teatre Principal de València de la mà de Jaume Policarpo i Bambalina Teatre.

Així ho ha indicat la Generalitat en un comunicat. La versió del text de Sòfocles que es veurà d’aquest divendres a aquest diumenge es va estrenar el novembre de 2020 en el Teatre El Musical de València; en 2023 es va estrenar una versió ampliada que va inaugurar el Festival Sagunt a Escena.

Es tracta d’una obra «commovedora com cap altra, que conserva intacta la seua capacitat per a conduir a l’espectador a un àmbit mític on els homes i els déus interactuen d’una manera misteriosament solidària». «És una obra que ens transcendeix i ens connecta amb un sentit mitològic de l’existència que, encara hui, continua expandint els nostres sentits i aporta una emoció metafísica difícil d’explicar», han assenyalat des de la Generalitat.

Sòfocles va ser un dramaturg «inquiet, compromés i amb un sentit profund del significat social i humanístic del teatre». En aquest sentit, per a la companyia Bambalina Teatre, «establir una connexió contemporània amb un autor tan allunyat pel temps i tan pròxim per la seua poètica i sensibilitat desperta en nosaltres una curiositat molt singular, alhora que suposa també un repte artístic veritablement estimulant».

El treball dramatúrgic, en el qual la companyia valenciana és especialista, en entreteixir els personatges amb el seu reflex en forma de figures animades, ofereix una lectura insòlita dels personatges, ja que els representa en tot moment en un espai poètic ambigu entre el sagrat i l’irremeiablement humà.

La idea de muntatge «s’organitza al voltant de l’adaptació textual en la línia de les últimes creacions de la companyia» (La Celestina, Hamlet), però amb plantejaments estilístics molt diferents, tant pel que fa a la posada en escena com en el codi interpretatiu.

Els intèrprets Àngel Figols, Paloma Vidal, Pau Gregori, Jorge Valle, Arianne Algarra, Maribel Bayona exerceixen un doble paper, ja que interpreten sobre l’escenari al costat de les actrius infantils Carmen Pérez i Vera Gaya i manipulen i donen vida als titelles.

Aquest muntatge, potència la funció lírica del cor, el Cor de cambra Ad libitum de l’Escola Coral Veus Juntes dirigit per Francesc Gamón. D’aquesta manera introdueix de ple a l’espectador en una atmosfera ritual que engrandeix a tots i cadascun dels seus personatges restituint-los la seua aura simbòlica.

L’espectacle compta a més amb els músics Alberto Escartí, Christian Berejano i Gonzalo Manglano i la direcció musical d’aquest últim. Les entrades es poden adquirir en les taquilles del teatre i en la pàgina web del IVC.

La boira s'apodera de l'Escalante

MaQuinant Teatre estrena «Boira», la nova producció d’aquesta temporada del Teatre Escalante, que «aborda la tristesa a través dels ulls d’una xiqueta», Llum. «Boira» és un espectacle «immersiu i multidisciplinari amb il·lustracions, dansa i música en directe» que fa viatjar a l’interior de Llum, una xiqueta de 10 anys, i reconnectar amb la nostra essència. Pel camí, «comprendrem què és la tristesa o l’empatia i com no acceptar-les o perdre el seu control poden derivar en un problema de salut mental».

Les eines per a reconéixer què ocorre amb aquestes emocions ajudaran Llum a trobar el camí correcte. L’equip artístic el formen la directora Rebeca Valls, l’autora, actriu protagonista i coreògrafa, Aina Gimeno; l’ajudant de direcció i efectes màgics, Nacho Diago, i els actors Rebeca Artal-Dato, Enric Romaguera y Marta Torres. A més, participen Damián Sánchez, amb la música original, Els Reis del Mambo en l’espai escèni.

