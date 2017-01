El cicle «Cossos en lluita» questiona els relats dominants sobre la malaltia

Els cossos estan en lluita contra la malaltia en Les Naus de El Cabanyal. Però com es lluita? És la malaltia un camí per a la curació? És la visió biomèdica l'únic trànsit possible per a enderrocar a l'emperador de tots els mals, és a dir, el càncer (majoritàriament) o unes altres com les malalties autoinmunes o la síndrome de fatiga crònica? Es poden utilitzar altres eines, paraules, imatges, imaginaris per a plantar cara a la malaltia i a eixa imatge hegemònica que la societat imposa als qui la pateixen?

Només el malalt sap allò que és la salut, deia un filòsof. Són les alternatives a la medicina una mercaderia de la desesperació? Com deia l'Agustín García-Calvo, «el teu no saber és la teua única esperança»? A la recerca de respostes a aquestes i tantes preguntes, Les Naus, espai d´innovació i creació de València ha organitzat el cicle Cossos en lluita. Malaltia, cultura i innovació social comissariat pel docent i investigador Miguel Ángel Martínez, en col·laboració amb les novel·lista Eva Fernández i la fotògrafa i artista Anaïs Florin, encarregades de les paraules i les imatges. La seua estratègia, associar el càncer a l'art. El seu objectiu: visibilitzar la dimensió subjectiva i la dimensió social de la malaltia.

Altres disciplines com a medicines

Tres tallers, als quals per cert només s'han apuntat dones, una trobada amb dues conferències i una exposició fins al 25 de febrer, que serà producte del treball dels tallers, és a dir, els imaginaris dels qui s'estan treballant el tema. Hui dissabte tindrà lloc la conferència a càrrec del filòsof Santigao López Petit i el crític d'art Martí Perán (19 h). Professionals que han treballat en relació a la malaltia des d'altres medicines com podrien ser la filosofia, l'art, l'activisme o la recerca. Altres disciplines com a medicines ja és un canvi de perspectiva. La seua xarrada abordarà la dimensió social i política del tema.

Una iniciativa a l'avantguarda per a oferir una visió crítica del càncer a través de la cultura i la pràctica artística en la qual treballen junts grups i associacions de pacients, artistes, filòsofs o investigadors. «Es tracta de compartir una imatge contrahegemònica, crítica i més complexa que la imatge que normalment es gasta de la malaltia», explica Martínez

.

Un centre social autogestionat

El germen de tot açò és el seu taller, que porta per nom Taller plaer, en el qual un grup de treballadors culturals que gestionen La Colektiva, este centre social autogestionat de El Cabanyal, que és una donació, no és okupat, auna a gent d'escèniques, de dansa, de gastronomia o d'estudis literaris. Porten dos anys proposant un espai de formació política. D'imaginació política. El de Cossos en lluita és un dels seus treballs.

Aproximar-se de forma crítica i també complexa a la malaltia. «Tallers com a espais per a pensar en els imaginaris socials de la malaltia, perquè partim de la certesa que les formes en què imaginem i expliquem la malaltia socialment afecten després a les experiències de la malaltia que tenim; significa que les nostres experiències de malaltia no s´ajusten a allò que la societat diu que és malaltia. Nosaltres hem pensat en eixe desequilibri i proposem una reflexió: veure si els imaginaris dominants fan més amables o danyen l'experiència». Raó per la qual, per cert, s´està treballant amb diferens associacions i grups de pacients, com l´Associació de Dones Mastectomitzades i afectades pel càncer de mama de la Comunitat Valenciana (AMMCOVA), Carena i l´Associació d´Afectats pel càncer d´ovari (ASACO).

Més enllà de la divulgació

Segons explica Miguel Ángel Martínez, «l'experiencia no tracta de ser un espai de divulgació mèdica, no volem donar més informació sobre el càncer, volem pensar en tota eixa informació que la societat té sobre el càncer, que és biomèdica, veure com ens afecta i fer una aproximació de forma crítica».

Amb eixa reflexió com a base, «la tasca que es treballa en el taller és pensar quins altres imaginaris i quins altres imatges es poden produir perquè siguen més amables i facen més suportable la malaltia, al temps que siguen crítics també amb les formes en què s'explica el procés i com es viu a la societat en la qual ens inscrivim». Les exposicions es realitzaran amb les paraules i les imatges que els participant han pogut construir en el Taller plaer amb la idea de materialitzar eixa altra imatge del càncer.