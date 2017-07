Carme Sánchez Martín, sexóloga: "La mida no importa, estiguen tranquils"

P Pensava que en sexe està tot inventat, que no és més que sota, cavall i rei.

R No està tan clar, no. Potser sí, que està tot inventat, però molta gent no ho coneix (riu). És un tema d´informació, i també d´educació sexual.

P Com s´atreveix a parlar del sexe que volen les dones en general, si cada una és un món?

R És cert, però hi ha patrons semblants, i després de més de vint anys d´experiència he observat punts en comú. Al llibre parle de casos de moltes dones i de les estratègies que les han ajudat. Sempre en positiu, perquè les dones puguen gaudir de la seua sexualitat.

P Quina és la pregunta més estranya que li han fet?

R No ho sé. Sap què passa? Que al final m´he acostumat a no estranyar-me de res del que em puguen explicar. Pense que vaig ser sexòloga del consultori de Durex i rebíem entre 300 i 500 consultes setmanals. Hi havia de tot. De tot. Tan estranyes com puga imaginar.

P El seu llibre no és gens gruixut: la mida importa?

R (Riallada) No importa, estiguen tranquils. Pel fet de tindre un nas més gros, no respires millor. Tindre un penis més gran no significa que obtingues més plaer, ni que dones més plaer a la parella... siga home o dona.

P Té raó en Woody Allen quan diu que el sexe només és brut si es fa bé?

R No és dels meus actors o directors favorits, però esta l´encerta. Si el sexe és consentit i està pactat, tot s´hi val.

P El porno és ciència-ficció?

R La majoria de vegades, sí. A què ningú no es creu tot el que veu a Star Trek o Star Wars? Doncs tampoc no ens hem de creure tot el que fan al porno. Són només les fantasies d´un director.

P El sexe ens l´hem de prendre com un joc?

R I tant, és el joc dels adults. Hui ens reproduïm tan poc que parlar del sexe només per a la reproducció seria reduccionista. Ens reproduïm uns o dos vegades en tota la vida. El sexe no és això, és una manera de passar-s´ho bé amb una altra persona. O tot sol. O amb diverses persones, depén dels gustos.

P Que són ben diversos.

R Ser gai o lesbiana encara està molt mal vist, i parle d´Occident. En principi sembla que no, però gratant una mica, t´adones que hi ha molta homofòbia, transfòbia i fins i tot molt masclisme.

P L´estiu afavoreix el sexe?

RJa diuen que a l´estiu, tota cuca viu. Deu ser perquè anem més despullats. Però sobretot ho fa les vacances: per tindre sexe, s´ha de tindre temps. Si en vacances tenim més temps, hem de tindre més relacions sexuals.

P No hi ha dones frígides sinò homes inexperts, que deia aquell?

R Esta sentència no m´agrada gens. Prefereixo dir que cada persona és responsable del seu propi cos. Si tens una parella que no en sap prou o que no t´ho fa com t´agrada, li ho dius i ja està.