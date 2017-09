Morvedre Cultura Viva naix amb una gran jornada festiva i musical

El proper dissabte el Casal Jove del Port de Sagunt acollirà durant tot el dia una jornada lúdica, festiva i musical amb espais per a totes les edats. Es tracta de Morvedre Cultura Viva, un festival la primera edició del qual comptarà amb tallers infantils, xarrades sobre música, furgonetes amb menjar, ràdio en directe, fira del vinil i música en directe per a xicotets i grans.

Segons el regidor de Joventut, Guillermo Sampedro, «hem volgut cobrir el buit deixat pel festival TruenoRayo, que es desplaça a València, amb un festival similar però donant-li les nostres senyes d'identitat. Té un caràcter més familiar, amb activitats dirigides a xiquets i xiquetes, tant tallers com un espectacle musical amb versions infantils dels clàssics del rock a càrrec del trio Femme Fractal». «També hem volgut ampliar l'espectre musical, però sense abandonar la música independent, amb el pop/folk de Bigott, el cantautor de rock Pablo Und Destruktion, el trap de Mueveloreina, el rock-punk dels valencians Víctimas Civiles, o la música indie dels locals Blackmailer. En resum, un festival per a tota la família basat en la música independent i en la cultura del directe, però envoltat de més activitats vinculades amb la música, com el mercat ambulant de discos de vinil, els tallers de xapes i samarretes, les xarrades o la ràdio online de la mà de Ciudad Prohibida», ha detallat Sampedro.

El concert tindrà a Bigott com a cap de cartell a partir de les 18 h. També estarà en directe el provocador cantant asturià de rock Pablo Und Destruktion, l'excèntrica banda valenciana Víctimas Civiles, que porten una mescla de rock i punk, i Mueveloreina, l'última sorpresa del trap amb toc reivindicatiu des de Barcelona. La jornada comptarà amb la banda local Blackmailer, el recent projecte de diversos músics locals que ja està obtenint bons resultats en el circuit indie. Al matí la música en directe estarà centrada en el públic familiar, amb l'actuació de Femme Fractal. Durant el dia hi haurà diverses activitats dirigides a adults i públic infantil com tallers de xapes i samarretes rockeres o com fer un grafit rocker. També hi haurà un combo lliure de rock per experimentara mb instruments reals.